臭襪子比馬桶更髒！　穿著睡覺恐把「蟑螂身上細菌」帶上床

▲寢具專家呼籲人們別穿臭襪子睡覺。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國寢具商「Mattress Next Day」內部研究員呼籲，千萬不要「穿著臭襪子」上床睡覺，因為它穿了一整天之後，恐怕比馬桶及電視遙控器更髒，甚至可能含有蟑螂及其糞便常見的綠膿桿菌（pseudomonas aeruginosa）。

「Mattress Next Day」針對1017名英國消費者進行睡眠習慣調查，他們發現18%民眾會在睡覺時穿襪子，但其中僅約1/3會在睡前特地更換一雙乾淨襪子。

接下來，研究團隊檢驗人們從上午7時至晚間11時穿著的襪子，他們驚訝地發現，一些樣本比馬桶及未清潔的電視遙控器還要髒，並且大約一半都驗出綠膿桿菌。

根據美國國家衛生院（NIH）報告，綠膿桿菌常見於蟑螂及其糞便之中，非常容易傳播。因此，穿髒襪子的人可能把細菌沾染到床上，大幅增加潛在感染風險。

「Mattress Next Day」研究團隊也指出，人類雙腳約有25萬個汗腺，意味著濕氣可能在髒襪子上累積，產生皮癬菌並導致香港腳。因此，人們最好在上床前換一雙新襪子，並以超過140 °F（60°C）的溫度清洗殺菌。

《紐約郵報》報導，2021年，一名底特律醫生也呼籲人們不要裸睡，「科學研究證明，你每次放屁都會噴灑少量糞便」，而人們每日平均排氣15至25次，因此很難避免在睡覺時發生。