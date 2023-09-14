賴佩霞創紀錄！　學經歷一次看「維基百科」火速更新

記者葉國吏／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘今（14日）舉行記者會，宣布藝人賴佩霞擔任2024總統大選副手。現年60歲的賴佩霞身分多元，不僅是藝人、歌手，還是作家、心靈講師，學歷也相當厲害，而且郭台銘宣布副手為她以後，維基百科也火速更新。

▲賴佩霞（右）擔任郭台銘副手。（圖／記者湯興漢攝）



根據維基百科資料，賴佩霞為台灣女歌手與女藝人，生於台灣台北市，現為雜誌發行人、作家、心靈講師、國立陽明交通大學兼任助理教授，父親為越戰美國陸軍軍官，2020年6月取得暨南大學國際關係學院法學博士，2023年9月14日宣布搭檔郭台銘參選中華民國副總統，創下台灣首次有演藝圈人士投入參選總統大選的紀錄。

1989年，隨更生團契入監輔導。1989年，接受心理治療及專業諮商訓練。1990年，研習身心靈教育。2010年，翻譯作品《失落的幸福經典：影響千萬人的生命法則》出版。

2011年，成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人。

2012年，出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》。

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