賴佩霞靠1才能輾壓政壇！PTT點頭喊「再找1靈魂人物」超加分

▲賴佩霞（右）擔任郭台銘副手。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，而副手找來賴佩霞，被各界驚呼猶如《人選之人》第二季！對此，鄉民給予高度期望笑虧「她（賴佩霞）的口才比郭董好200倍耶」、「林月真凍蒜！」不僅如此，一票人還點名1大咖女星，也就是金鐘影后謝盈萱加入幕僚團隊，「找謝盈萱來加分多吧，這兩年最紅的影后！」

「郭賴配」為政壇投下震撼彈，今日PTT討論區也一夕間炸鍋，「怎麼有點擔心，她會說得比郭董還好」、「資深歌手、也演過戲、隋棠婆婆」、「老爸是美國軍人，穩了」、「林月真凍蒜！」「競選標題，與真同行」、「她的口才比郭董好200倍耶」、「郭董真的把國家前途當遊戲了，霸氣外漏」、「這個副手很不錯欸」、「人選之人演太好，應該當總統候選人才對」、「賴佩霞口才輾壓檯面上所有政客」。

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不僅如此，還有鄉民點名1位大咖女星，「差不多該請出劇中靈魂人物，真正的幕後推手，造浪者謝盈萱了吧？這個選戰真的是越來越有趣了。」

其他網友也表示看好，「黃健瑋跟王淨都找來好了」、「劇中同陣營的，真實選舉互打」、「找謝盈瑄來，加分多吧，這兩年最紅的影后」、「隋棠會站台嗎」、「還有阿亮啊，大家要來大合體了啦，這根本造浪者第二季」、「發言人團隊會擴充吧」、「文宣部主任找謝啦」。

▲網友紛紛喊話，找謝盈萱當幕僚。（圖／翻攝自YouTube／人選之人 造浪者 Wave Makers）



事實上，現年60歲的賴佩霞身分多元，根據維基百科資料，賴佩霞為台灣女歌手與女藝人，生於台灣台北市，現為雜誌發行人、作家、心靈講師、國立陽明交通大學兼任助理教授，父親為越戰美國陸軍軍官，2020年6月取得暨南大學國際關係學院法學博士，2023年9月14日宣布搭檔郭台銘參選中華民國副總統，創下台灣首次有演藝圈人士投入參選總統大選的紀錄。

而賴佩霞宣布擔任郭台銘副手，消息真的保密到家，不僅郭台銘老婆曾馨瑩都是前天才知道，就連媳婦隋棠、女兒謝沛恩事前也完全不知情，賴佩霞說「現在最傻眼的應該是我2個女兒、兒子和媳婦。」