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賴佩霞靠1才能輾壓政壇！PTT點頭喊「再找1靈魂人物」超加分

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴佩霞（右）擔任郭台銘副手。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，而副手找來賴佩霞，被各界驚呼猶如《人選之人》第二季！對此，鄉民給予高度期望笑虧「她（賴佩霞）的口才比郭董好200倍耶」、「林月真凍蒜！」不僅如此，一票人還點名1大咖女星，也就是金鐘影后謝盈萱加入幕僚團隊，「找謝盈萱來加分多吧，這兩年最紅的影后！」

「郭賴配」為政壇投下震撼彈，今日PTT討論區也一夕間炸鍋，「怎麼有點擔心，她會說得比郭董還好」、「資深歌手、也演過戲、隋棠婆婆」、「老爸是美國軍人，穩了」、「林月真凍蒜！」「競選標題，與真同行」、「她的口才比郭董好200倍耶」、「郭董真的把國家前途當遊戲了，霸氣外漏」、「這個副手很不錯欸」、「人選之人演太好，應該當總統候選人才對」、「賴佩霞口才輾壓檯面上所有政客」。

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不僅如此，還有鄉民點名1位大咖女星，「差不多該請出劇中靈魂人物，真正的幕後推手，造浪者謝盈萱了吧？這個選戰真的是越來越有趣了。」

其他網友也表示看好，「黃健瑋跟王淨都找來好了」、「劇中同陣營的，真實選舉互打」、「找謝盈瑄來，加分多吧，這兩年最紅的影后」、「隋棠會站台嗎」、「還有阿亮啊，大家要來大合體了啦，這根本造浪者第二季」、「發言人團隊會擴充吧」、「文宣部主任找謝啦」。

▲▼謝盈萱（圖／翻攝自YouTube／人選之人 造浪者 Wave Makers）

▲網友紛紛喊話，找謝盈萱當幕僚。（圖／翻攝自YouTube／人選之人 造浪者 Wave Makers）

事實上，現年60歲的賴佩霞身分多元，根據維基百科資料，賴佩霞為台灣女歌手與女藝人，生於台灣台北市，現為雜誌發行人、作家、心靈講師、國立陽明交通大學兼任助理教授，父親為越戰美國陸軍軍官，2020年6月取得暨南大學國際關係學院法學博士，2023年9月14日宣布搭檔郭台銘參選中華民國副總統，創下台灣首次有演藝圈人士投入參選總統大選的紀錄。

而賴佩霞宣布擔任郭台銘副手，消息真的保密到家，不僅郭台銘老婆曾馨瑩都是前天才知道，就連媳婦隋棠、女兒謝沛恩事前也完全不知情，賴佩霞說「現在最傻眼的應該是我2個女兒、兒子和媳婦。」

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