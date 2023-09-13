工人酒駕撞死騎士！願賠700萬　國民法官24小時結案...判囚4年5月

▲新北地方法院。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國民法官參與審理的刑事訴訟新制今年（2023年）元旦實施以來，新北地院不僅在今年7月做出全國首件國民法官參審判決，今（13日）更締造速審速結紀錄，依酒駕肇事致人於死罪與肇事逃逸罪，合併判處涉酒後開車撞死機車騎士的趙姓男子4年5月徒刑，可上訴。從昨天國民法官完成宣誓開始審理到完成評議做出宣判，前後僅花約24小時。

本案之所以能讓國民法官用堪稱「光速」效率審結，主因是趙男賠償700萬元與死者家屬達成和解、不含強制險理賠，審理爭點只剩下趙男是否符合情堪憫恕減刑條件。本案發生於去年（2022年）2月8日傍晚6點多，趙男（50歲）酒後駕車從桃園市觀音區，一路開到新北市鶯歌區大湖路，追撞騎機車的石姓男子後落跑。

警方獲報迅速調閱街道監視畫面，當晚8點多就查獲趙男做酒測，呼氣酒精濃度達每公升0.19毫克。石男倒地頭部重創，送醫搶救4天，仍於同月12日，因顱內出血與顱內骨折宣告不治。

新北地檢署今年5月起訴趙男涉犯酒駕肇事致人於死等罪嫌，移審成為新北院第3件國民法官參審個案，歷經2個多月審前準備，新北院昨（12日）上午9點起進行選任國民法官程序，從接獲通知到場的57位素人中，選出6位國民法官與4位備位國民法官，但編號4號國民法官以個人因素退出，經合議庭裁定解任，由編號1號備位國民法官遞補。

9位素人國民法官昨接近中午完成宣誓程序，和3位職業法官共組合議庭，隨即於昨下午2點起開始審理，由於趙男允諾賠償石男家屬700萬元達成和解，石男遺孀在審理時，多次表示願意原諒趙男，希望讓趙男緩刑繼續工作履行賠償，以免坐牢導致雙方家庭反而都破碎。

▲新北地方法院法庭大樓。（圖／記者黃哲民攝）

趙男所涉駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪，法定刑為1年以上7年以下徒刑，但酒駕肇事致人於死罪法定刑為3年以上10年以下徒刑，而法律規定判刑超過2年就不得緩刑，因此本案審理唯一爭點，就是趙男是否符合情堪憫恕，可減刑到2年以下。

合議庭今中午12點31分宣判，認為趙男有積極處理賠償的誠意，加上尊重石男遺孀的意見，以趙男所犯酒駕肇事致人於死罪，若判處法定最低3年徒刑仍嫌過重、有情堪憫恕之處為由，減刑判處1年8月徒刑，但趙男辯稱不知撞到石男所騎機車，合議庭認為趙男沒真誠悔悟，肇逃罪判他3年1月徒刑，合併應執行4年5月徒刑，趙男無從緩刑，還可上訴。

新北院今年7月21日審結季姓婦人殺夫案，後發先至做出全國首件國民法官參審判決，該案花了3天審理，本案即使從素人報到開始選任程序起算，到宣判出爐也僅耗時27小時，效率極高。

近期無論律師界或學界，對於實施9個多月的國民法官參審制度都有許多批評，包括素人可能被職業法官牽著鼻子走之類的非議，司法院長許宗力日前在律師節慶祝大會，直言國民法官參審中的律師表現顯得「一盤散沙」，更引起律師團體大反彈。

不過本案參審的素人國民法官，在判決後分享參審心得時，多數仍認為是很棒的人生經驗，能依照證據實際判斷被告有罪無罪、該判多重，過程中既興奮又緊張，不僅感受職業法官斷案的難處，也更理解司法制度、改變自己以往對於審判不公的印象，還有國民法官不解為何一再宣導酒駕零容忍，仍不時傳出害人家破甚至人亡的事件，「除了重罰，還有其他作法嗎？鞭刑？」