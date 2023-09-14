賴佩霞任郭台銘副手：確實有朋友叫我選　最欣賞歐巴馬

記者葉國吏／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘今（14日）舉行記者會，宣布藝人賴佩霞擔任2024總統大選副手。消息一出馬上讓人想到賴佩霞之前出演的夯劇《人選之人—造浪者》，當時賴佩霞還曾透露「確實有朋友叫我去參與選舉。」

▲《人選之人—造浪者》賴佩霞。（圖／公視提供）

郭台銘14日早上8時半在張榮發基金會舉行記者會，宣布賴佩霞擔任副手人選。郭台銘昨晚已在臉書預告，其所選的搭檔，讓他可以拍胸脯保證是最好的人選，不僅跳脫傳統政治人物的框架、能代表民間尋求改革的意志，又是一道清流，且有像傻子一樣的熱情。

▲賴佩霞一身白現身。（圖／翻攝郭台銘直播）

賴佩霞近期代表作為《人選之人—造浪者》，過去她接受媒體專訪時曾經透露，有許多粉絲看完後都開玩笑要她出來選，面對粉絲的回應她說「確實有朋友叫我去參與選舉，還幫我找好競選總部跟經費，但我都回他們『不要開玩笑』。」

賴佩霞接受專訪時透露，劇中角色融合許多政治人物影子，其中最多的是美國前總統歐巴馬，她也相當欣賞歐巴馬接地氣的樣貌。

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