布林肯：後冷戰時代已結束　進入與威權激烈競爭

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透社）



文／中央社記者徐薇婷、實習記者吳辰君華盛頓13日專電

美國國務卿布林肯今天表示，後冷戰時代已結束，進入與威權激烈競爭。他點名中俄威脅，指美國將強化現有聯盟、串連不同盟友並打造新聯盟，以因應時代挑戰。

布林肯（Antony Blinken）上午赴約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）發表演說，講述在後冷戰時代終結、世界進入與威權激烈競爭初期的「歷史轉折點」之際，拜登政府如何利用合縱連橫外交策略因應當前挑戰。

布林肯表示，越來越多人意識到，許多後冷戰時代形塑國家作為的核心假設，已不再適用；過去數十年來地緣政治的相對穩定，也逐漸被與威權激烈競爭所取代。

布林肯點名俄羅斯與中國，指前者是對國際秩序、主權原則、領土完整性、國家獨立性和普世人權「最立即、急迫的威脅」，而後者是最嚴重的長期挑戰。「而現在北京與莫斯科正透過『無極限夥伴關係』，要為獨裁者打造一個更安全的世界。」

如同俄烏戰爭所示，布林肯說，國際秩序若在某處遭攻擊，衝擊不會僅限單一區域。

布林肯表示，美國把握此新認知，集結跨大西洋與印太區域盟友，一同捍衛共享安全、繁榮與自由。他舉例，俄羅斯去年冬天切斷向歐洲輸送天然氣，日本、韓國隨即加入美國行列，確保歐洲國家有足夠能源過冬。

不僅如此，布林肯指出，日本、韓國、澳洲與紐西蘭目前定期參與北大西洋公約組織（NATO）會議，歐洲、加拿大與其他國家也加入亞洲盟友行列，強化自身工具，抵抗中共經濟脅迫。

除了強化現有聯盟，並以創新、相輔相成方式把不同盟友串連在一起，布林肯說，拜登政府也積極打造新聯盟關係，以因應當前最嚴峻挑戰。

布林肯舉例，美國正與七大工業國集團（G7）合作，計劃透過「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（Partnership for Global Infrastructure and Investment），在2027年前挹注6000億美元（約新台幣19兆元）新投資，縮小全球基礎設施差距。

此外，布林肯指出，美國也正與G7合作研擬一套人工智慧（AI）國際行為準則與共同監管原則。聯合國大會期間，他將赴紐約主持一場會議，讓各國政府、科技公司和民間社會關注如何利用AI，推進永續發展目標。

針對其他全球性挑戰，布林肯說，美國正在打造一個新的聯盟，防止合成毒品的非法製造和販運，並促進公共衛生的應對措施。

他表示，光在去年，就有近11萬名美國人死於藥物過量，其中2/3與合成鴉片類藥物有關，是18至49歲族群的「頭號殺手」。不僅美國受害，全球幾乎每個區域都出現合成鴉片類藥物以驚人速度增加的趨勢，「沒有國家能獨自解決這個問題」。

他說，目前已經有超過100個政府、十幾個國際組織加入此聯盟，成員下週將在紐約會面，擴展相關工作。