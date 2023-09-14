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草屯警分局跨局處辦親子宣導體驗活動　小朋友化身帥氣小警消

▲草屯警分局結合政府、民間與社區民眾三方資源，提供親子假日新體驗。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲草屯警分局結合政府、民間與社區民眾三方資源，提供親子假日新體驗。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯警分局中寮分駐所等多個社福、警消單位跨局處合作，於本月初辦理社區活動，希望讓民眾藉此深入了解當下政府社會福利政策、防詐、婦幼及交通安全等作為，也讓小朋友化身「警消小大人」，並實際體驗警消工作日常。

中寮分駐所於2日（星期六）一大早便湧入許多親子民眾，所長張躍騰率宣傳團隊一一介紹警用車輛、防彈衣及盾牌等警用設備，讓現場小朋友都覺得新鮮有趣、驚呼「警察裝備好帥喔！」、「這就是警察抓壞蛋用的！」連忙拉著爸媽合影留念。

▲草屯警分局結合政府、民間與社區民眾三方資源，提供親子假日新體驗。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯分局指出，本次活動與南投縣社會勞動處、第一區居家托育服務中心、消防局中寮分隊等單位共同辦理，第一區居家托育服務中心委託南投褓姆學會承辦、規劃，主要宣導縣內提供之托育資源與福利，因此參加民眾大多是親子同行；現場特別擺放拍照相框，透過民眾於社群分享照片，也化身婦幼安全、防詐騙及交通安全代言人和宣傳大使，讓宣導互動更熱烈。

▲草屯警分局結合政府、民間與社區民眾三方資源，提供親子假日新體驗。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯警分局結合政府、民間與社區民眾三方資源，提供親子假日新體驗。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局長洪政崴表示，草屯分局為落實警政署所推動之「社區警政再出發」執行計畫，及擴大效益、更貼近民眾生活，近期陸續與縣政府各局處及民間非營利團體合作宣導，透過不同單位的互助結合，不僅推廣政府當下重要政策，也讓警方防詐、防制犯罪、婦幼安全、交通安全等觀念潛移默化，以達到警民良好互動與互助，共同促進社會治安及交通安全。

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