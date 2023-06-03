律師3度酒駕！喝高粱上路撞倒騎士...酒測值0.7　畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市董姓律師在2022年9月中旬，與朋友喝完高粱酒後開車離開，直接撞上路邊的機車騎士，騎士當場倒地受傷，最後警方對該名律師進行酒測，酒測值竟高達0.7，最後被判處有期徒刑3個月，可易科罰金，還要併科罰金2萬元。

董姓律師在2022年9月14日，在台北市與朋友餐敘，席間飲用高粱酒，竟然在當天深夜11時許，開車離開現場，最後撞上路邊的吳姓機車騎士，騎士當場倒地受傷，警方到場後立刻對董姓律師進行酒測，酒測值高達0.7。

▲董姓律師3度酒駕，最後被判刑3個月，又併科罰金2萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

董姓律師被移送法辦後，一審被依公共危險罪判處有期徒刑3月，併科罰金新台幣2萬元，有期徒刑如易科罰金。

事實上，董姓律師酒駕事件並非首次，第一次在2015年曾因酒駕被判緩刑，直到0017年才期滿，但他2018年再度酒駕，於2019年1月緩起訴期滿，沒想到在2022年第3度酒駕被逮捕。

法院認為，被告明知酒精成分會影響意識、行為之控制能力，飲酒後駕車極易產生危險，對其他用路人安全危害甚大，且政府強力宣導飲酒後不得駕車，被告卻於吐氣酒精濃度高達每公升0.7毫克情形下開車上路，並因此肇生事故，所為顯不可取。