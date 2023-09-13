iPhone 11想換電池再戰！他一看傻眼「又漲價了」：強迫人換新機？

記者朱祖儀／綜合報導

雖然有不少果粉準備購入iPhone 15新機，但也有人認為只要換了新電池，舊款手機就能再戰好幾年。一名網友透露，自己目前使用iPhone 11，本想說換個電池就可以繼續用，沒想到點開官網發現又漲價了，現在換一顆電池逼近3000元，讓他忍不住哭喊「是要強迫人換新機？」

▲原PO猶豫要不要換電池。（示意圖／記者許力方攝）



原PO在PTT發文表示，最近iPhone 15已經推出，很猶豫要購入新機還是舊機換電池就好，於是上官網先看看換電池的價格。未料他點開一看預估費用，發現iPhone 11換電池的維修服務費用又漲價了，竟然要2990元。

原PO指出，先前iPhone電池要從2050元調漲到2850元，都預告好一陣子，還有很多人為此去排隊更換，不過這次漲到2990元卻完全沒有消息，「是因為漲幅不大的關係嗎？」且現在一顆電池要將近3000元，也讓他相當猶豫，嘆道「不知道是匯率關係還是要強迫人換新機」。

▲iPhone 11換電池要2990元。（圖／翻攝自蘋果官網）



文章曝光後，網友紛紛表示「感覺就只是匯率調整，幹嘛提前講」、「只能刷卡儲值信仰了」、「美金沒漲價吧，台灣就不升息當然變貴」、「這就是輸入性通膨的一種」、「換電池保固3個月，手機繼續使用2、3年，不划算嗎」，也有人建議，「你可以等神腦還是啥的電池優惠」、「不急的話就等神腦、燦坤、德誼特價啊」、「如果只是要撐，可以換非原廠的」。

事實上，iPhone電池曾在今年3月漲過一次價格，而這次的漲幅沒有先前這麼大，介在140元到160元不等，其中iPhone 14系列漲最多，漲了160元來到3350元；其餘iPhone 13系列、iPhone 12系列、iPhone 11系列、iPhone X系列，均從2850元漲到2990元；iPhone 8（含）之前的機型則價格不變。

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