　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 11想換電池再戰！他一看傻眼「又漲價了」：強迫人換新機？

記者朱祖儀／綜合報導

雖然有不少果粉準備購入iPhone 15新機，但也有人認為只要換了新電池，舊款手機就能再戰好幾年。一名網友透露，自己目前使用iPhone 11，本想說換個電池就可以繼續用，沒想到點開官網發現又漲價了，現在換一顆電池逼近3000元，讓他忍不住哭喊「是要強迫人換新機？」

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲原PO猶豫要不要換電池。（示意圖／記者許力方攝）

原PO在PTT發文表示，最近iPhone 15已經推出，很猶豫要購入新機還是舊機換電池就好，於是上官網先看看換電池的價格。未料他點開一看預估費用，發現iPhone 11換電池的維修服務費用又漲價了，竟然要2990元。

原PO指出，先前iPhone電池要從2050元調漲到2850元，都預告好一陣子，還有很多人為此去排隊更換，不過這次漲到2990元卻完全沒有消息，「是因為漲幅不大的關係嗎？」且現在一顆電池要將近3000元，也讓他相當猶豫，嘆道「不知道是匯率關係還是要強迫人換新機」。

▲▼。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone 11換電池要2990元。（圖／翻攝自蘋果官網）

文章曝光後，網友紛紛表示「感覺就只是匯率調整，幹嘛提前講」、「只能刷卡儲值信仰了」、「美金沒漲價吧，台灣就不升息當然變貴」、「這就是輸入性通膨的一種」、「換電池保固3個月，手機繼續使用2、3年，不划算嗎」，也有人建議，「你可以等神腦還是啥的電池優惠」、「不急的話就等神腦、燦坤、德誼特價啊」、「如果只是要撐，可以換非原廠的」。

事實上，iPhone電池曾在今年3月漲過一次價格，而這次的漲幅沒有先前這麼大，介在140元到160元不等，其中iPhone 14系列漲最多，漲了160元來到3350元；其餘iPhone 13系列、iPhone 12系列、iPhone 11系列、iPhone X系列，均從2850元漲到2990元；iPhone 8（含）之前的機型則價格不變。

►【ETStar開課了】

想成為百萬直播主彩妝師美拍達人
或想學習AI工具實戰課社交撩心術

輸入折扣碼「Miffy0202」，享早鳥優惠再打9折！

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／對基泰第二波假扣押2億「被駁回」　蔣萬安發聲了
買iPhone 15現省1萬！8張神卡　最高回饋27%
周五起變天！　雨區最廣時間點曝
力挺超思遭酸　台農蛋品董座爆：是農業部要我出面
快訊／台灣大開首槍！iPhone 15 「零元帶回家」資費出
高雄港大火！濃煙竄天如黑色巨龍
中秋恐無火車搭！逾9成9台鐵司機員不出勤

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣大iPhone 15資費搶先出爐！ iPhone 15 零元帶回家

iPhone 11想換電池再戰！他一看傻眼「又漲價了」：強迫人換新機？

好市多iPhone大砍價！最多「狂降1800元」　只限1款機型

iPhone 15哪裡贏14？一張圖「比較前後代」　果粉喊：錦囊用掉了

iPhone 15預約成長7成！遠傳：果粉最愛這顏色

iPhone 15買不下手？果粉狂讚「新一代神機」：蘋果最後神作

iPhone 15系列「4款新機怎麼選」　一表比較規格、售價

限量網路預約！　中華電信iPhone 15預購下午3點開跑

iPhone 15在這國買變大盤子！　美國比台灣便宜7000元

快訊／iPhone 15上市！　台灣大9／15晚上8:00預購

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

台灣大iPhone 15資費搶先出爐！ iPhone 15 零元帶回家

iPhone 11想換電池再戰！他一看傻眼「又漲價了」：強迫人換新機？

好市多iPhone大砍價！最多「狂降1800元」　只限1款機型

iPhone 15哪裡贏14？一張圖「比較前後代」　果粉喊：錦囊用掉了

iPhone 15預約成長7成！遠傳：果粉最愛這顏色

iPhone 15買不下手？果粉狂讚「新一代神機」：蘋果最後神作

iPhone 15系列「4款新機怎麼選」　一表比較規格、售價

限量網路預約！　中華電信iPhone 15預購下午3點開跑

iPhone 15在這國買變大盤子！　美國比台灣便宜7000元

快訊／iPhone 15上市！　台灣大9／15晚上8:00預購

基泰6個交易日成交量放大5倍　共列8檔注意股

快訊／對基泰第二波假扣押2億「被駁回」　蔣萬安：會繼續和住戶站在一起

嘉義縣交通安全月宣導　建立人本交通觀念及停讓文化

寶獅「新電動跑旅」美翻了　21吋大螢幕、3動力還有V2L供電功能

戶外機能風正夯！BILLABONG聯名叢林圖騰衝浪褲、鳳小岳同款越野跑鞋必收

屏東出現首起登革熱校園群聚　1老師+1實習老師確診緊急監測

IEAT理監事團首度赴加拿大　探索產業合作商機

理工男癢爆狂抓！膠帶貼臉才能睡　醫揪1病：連肥皂都別碰

國民年金、老農津貼等8社福補貼　行政院明拍板調增

登革熱高風險族群切勿自行服用成藥　黃偉哲：出現疑似症狀應立即就醫治療

色情養生館超囂張！探員遭「強拉進消費」　南警不忍了出手搗黃

3C家電熱門新聞

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

想買iPhone 15？規格、價格懶人包出爐

iPhone新刀法！一票人「見1關鍵」忍痛買Pro Max

i15買不下手？果粉狂讚「這一代」：蘋果最後神作

iPhone 15 Pro「一特色」上手超有感　外媒試用驚嘆

史上首次！蘋果將開賣印度製iPhone 15

iPhone 15問世！　遠傳電信11：00線上預約起跑

蘋果換Type-C推「1小物」　鄉民噓爆：盤到不忍苛責

Joeman搶先開箱iPhone 15 Pro Max

iPhone 15預約成長7成！遠傳：果粉最愛這顏色

iPhone 15來了！　中華電信9／22開賣

更多熱門

相關新聞

他嫌iPhone 15不吸引人！果粉點名這代才慘

他嫌iPhone 15不吸引人！果粉點名這代才慘

iPhone 15正式亮相！今年將於15日開放預購、22日正式發售。有網友看完蘋果發表會後，實在覺得這一代沒太大亮點，iPhone 15能否算是最不吸引人的機種？貼文曝光後，底下一票網友反而點名「這一支」。

iPhone 15拍照新功能　14系列2款舊機也適用

iPhone 15拍照新功能　14系列2款舊機也適用

iPhone 15預約成長7成！遠傳：果粉最愛這顏色

iPhone 15預約成長7成！遠傳：果粉最愛這顏色

iPhone 15預購開跑　電商最低3700即可入手

iPhone 15預購開跑　電商最低3700即可入手

買iPhone 15現省1萬！8張神卡　最高回饋27%

買iPhone 15現省1萬！8張神卡　最高回饋27%

關鍵字：

iPhone 11iPhone 15蘋果電池漲價

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

9月下旬「超強運三生肖」

一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　網卻歪樓：衝日本買了

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面