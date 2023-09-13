快訊／高雄男超商「狂砍前女友30刀」　逃逸15小時被逮畫面曝光

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記者吳奕靖、陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

高雄市苓雅區新光路一間超商13日凌晨3點23分驚傳砍人案，一名33歲余姓男子違反保護令，持刀對23歲吳姓前女友猛砍30刀後逃逸。警方獲報後立刻成立專案小組，調閱監視器快速鎖定余嫌行蹤，於13日晚間6點在左營區左營大路抓獲余嫌，查扣水果刀1支，全案將依殺人未遂、違反家暴法等罪嫌送辦，並建請檢方羈押。

吳女平常在超商擔任店員，13日凌晨在上班時，余男突然持刀進入超商對著她猛砍，嚇得她立刻奪門而出，仍遭到余男壓制在地攻擊，她當下奮力抵抗並大聲呼救，巨大聲響驚動附近鄰居連忙報警，並趕緊拿著高爾夫球桿前來救援。警消獲報到場，但余嫌已逃逸無蹤，留下滿身是血的吳女，救護人員隨即將吳女送醫，所幸沒有生命危險。

▲男子持刀將前女友殺害倒地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，余男和吳女原本是男女朋友，在今年5月間鬧分手後，余男仍持續糾纏，吳女不堪其擾，於是在6月聲請保護令獲准，保護令限制余男不能對吳女騷擾、不能靠近吳女住處和工作場所，須遠離吳女100公尺。

吳女7月初在超商上班時，發現余男又到超商前徘徊，馬上報警。高雄市警苓雅警分局曾2次逮捕余男，後來以違反保護令將他拘提，並移送地檢署偵辦，並建請羈押余男，法院也在7月22日將余男預防性羈押。

▲余男在左營區一間速食餐廳內被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經過一個多月的羈押，余男在8月28日解除羈押獲釋，沒想到才兩個星期，他今天凌晨涉嫌持刀刺殺吳女手腳30刀，行兇後余男徒步逃逸，不斷製造斷點企圖干擾警方辦案，警方經過15小時的搜查，於13日晚間6點45分在左營區一間速食餐廳內逮到余男，後續依照殺人未遂等罪嫌移送偵辦。