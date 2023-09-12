女士官長駕車爆衝撞死男高中生　海軍哀悼：已派幹部親往醫院慰問

▲高雄左營昨一名17歲吳姓高中生遭周姓女士官長駕車撞死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

海軍艦指部海鋒大隊一名36歲周姓女士官長，昨下午駕駛自用小客車時，疑因精神不濟失控爆衝，衝撞前方停等紅燈的2輛機車，再往前撞到另輛自用小客車，造成17歲吳姓高中生死亡。對此，艦指部今（12日）表示，周士官長無酒駕，全案配合檢警偵辦中，另艦指部對不幸身亡的吳姓民眾深表哀悼，並已指派高階幹部，親往醫院慰問家屬。

據警方調查，周女昨下午5時24分駕駛自用小客車在高雄左營翠華路、新庄仔路減速停等紅燈時，疑因精神不濟，突失控暴衝，衝撞到當時前方同樣停等紅燈的2輛機車，再往前衝撞到當時沿翠華路北往南方向行駛的一部自用小客車。遭撞的機車中，其中一輛由50歲吳男騎乘，搭載17歲兒子，吳父未受傷，但兒子遭拖行數十公尺，經送醫搶救仍不治身亡；另一名則是31歲陳姓騎士，手腳有擦挫傷；而遭追撞的自小客車劉姓女駕駛，也有頭暈胸痛情形。

對此，艦隊指揮部12日表示，海鋒大隊周姓士官長昨日疑因精神不濟駕車擦撞民車，造成4位民眾受傷，其中1位送醫後不治；周士官長無酒駕，全案配合檢警偵辦中。艦隊指揮部對不幸身亡的吳姓民眾深表哀悼，並已指派高階幹部親往醫院慰問家屬及全力協助傷者醫療。