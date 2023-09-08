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台中18歲男幫出頭反遭砍死！3少年殺人罪轉送少年法庭

▲▼行凶的陳姓男子把刀藏在紅色袋內，並丟棄在附近大排水溝旁。（圖／民眾提供，下同）

▲行凶的陳姓男子把刀藏在紅色袋內，並丟棄在附近大排水溝旁。（圖／民眾提供，下同）

記者白珈陽、柯振中／台中報導

台中市梧棲區8日發生死亡意外，一名女子因為哭訴遭男友拋棄，18歲王姓友人為了幫忙出頭，打電話過去理論，結果反而遭到砍殺身亡。檢方複訊後認為，陳姓、吳姓及黃姓少年涉犯殺人等罪，轉送少年法庭，其餘人等則依3至10萬元交保。

根據調查，一群年輕男女共8人分別在鐵板燒、火鍋店打工，8日凌晨下班後相約到KTV唱歌，過程中有名女子哭訴遭到男友拋棄。王姓男子得知女子的情況，於是打了電話過去，與女子的17歲陳姓男友理論，進而演變成現實肢體衝突。

▼行凶的陳姓男子把刀藏在紅色袋內，並丟棄在附近大排水溝旁。

▲▼行凶的陳姓男子把刀藏在紅色袋內，並丟棄在附近大排水溝旁。（圖／民眾提供，下同）

陳姓少年帶著吳姓、黃姓少年等共5男1女到場，理論過程中拿出預藏的折疊刀，朝18歲的王男、17歲的王姓少年揮砍，導致2人身中多刀，其中王姓男子因為傷勢過重，送醫搶救後無效。

至於17歲的王姓少年，則是右髖、左手肘撕裂傷、左前頸擦傷，以及頭皮挫傷，經過縫合以後已經離院。

警方循線將陳姓少年一行6人帶回調查，訊後依照殺人罪、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。檢方複訊後認為，陳姓、吳姓及黃姓少年涉犯殺人、妨害秩序及傷害等罪嫌，因此轉送少年法庭。

其餘的林姓、黃姓少年（第二名黃姓少年）、余姓少女則是涉犯妨害秩序、傷害等罪嫌，分別以3至10萬元交保。

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