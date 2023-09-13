「港覺濠台」IG圖文大賽頒獎　首獎作品拍攝「紅綠燈」

▲策進會董事長詹志宏頒發獎狀及獎金新台幣3萬元。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台港經濟文化合作策進會及大陸委員會共同舉辦的第3屆「港覺濠台」IG圖文徵選活動13日舉行頒獎典禮。陸委會主委邱太三在典禮上致詞表示，近年許多港澳朋友來台就學、就業，陸委會與策進會合作舉辦各類交流活動，盼能協助港澳新住民適應及融入台灣社會。

本次徵選活動有近200件作品參賽，50件作品入圍，最後由參賽者FLO的作品「燈～等燈燈～等燈燈」，以台灣獨特、多元、友善的交通號誌作為主題，脫穎而出，拔得頭籌，由策進會董事長詹志宏頒發獎狀及獎金新台幣3萬元。

陸委會主委邱太三在致詞時說，近年許多港澳朋友在台灣就學、就業，甚至因各種因素舉家移民來台，雖然台灣與港澳文字相通，但是生活習慣及語言文化仍有差異，因此陸委會與策進會合作，持續舉辦各類交流活動，協助港澳新住民適應及融入台灣社會。

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱太三指出，為增進台灣與港澳民眾相互了解，陸委會於2021年與策進會合作舉辦首屆「港覺濠台」IG圖文徵選活動，讓港澳朋友藉由圖片及文字分享在台生活點滴及心情故事，也讓台灣人從港澳朋友不同的視角看見台灣這片土地的美好，進而相互理解及共同珍惜自由、民主、多元的價值，「今年第三屆的的參賽作品，內容更加豐富多元，也凸顯港澳朋友對台灣社會的融入與認同。」

策進會說明，本屆參賽作品都十分具有特色及創意，有對大自然原始風貌與魅力的探索、對忙碌人生的省思及投入社會關懷與奉獻，也有思念家鄉的哀愁及對未來美好願景的追求，評審團在決選審查會時一度陷入煎熬，難以抉擇，最終從50件入圍作品中選出21件作品，另挑選出4件作品，作為評審特別獎及最佳創意獎。雖然有名次與獎項之分，但所有的作品都是匠心獨具，令人感動與驚艷。

策進會還說，本次競賽自6月20日起公開徵件至8月10日止，經評審團初選、決選等程序，選出首獎、貳獎、參獎、優獎、佳作、評審特別獎及最佳創意獎，共25件得獎作品。

本屆得獎作品與前兩屆的得獎作品，共計63件，將於頒獎典禮結束後在原場地（華山文創園區）共同展出至9月24日，歷屆入圍及得獎作品，可搜尋「港覺濠台」IG圖文徵選活動官方IG帳號:gangjuehaotai，或至策進會官網瀏覽。