致死率75％！印度喀拉拉邦爆「立百病毒」2死　發布全區警示

▲當地醫院工作人員9月12日舉起「立百隔離病房，嚴禁進入」的牌子。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度南部喀拉拉邦近期確認有2人死於「立百病毒」（Nipah），同地區還有另外2人也感染此種病毒，當局已發布全區衛生警示，中央專家小組已前往當地進行相關評估協助。依據世界衛生組織官網，立百病毒死亡率落在40%至75%，目前沒有可用於人類或動物的療法或疫苗。

綜合BBC、NDTV等報導，這是喀拉拉邦2018年以來第4次爆發立百病毒疫情，此波疫情發生在喀拉拉邦的科澤科德（Kozhikode），首例死亡個案發生在8月30日，第二起死亡個案出現在9月。喀拉拉邦首席部長維加揚（Pinarayi Vijayan）透露，除了上述2人死於立百病毒，依據唾液採集檢測結果，有2人的檢測結果呈現陽性。

喀拉拉邦政府已在科澤科德設立控制室，並建議民眾戴口罩當作預防措施，指示衛生工作者遵循感染控制協議。維加揚先前表示，密切接觸者正在接受治療，「沒什麼好擔心的，接觸者正在進行追蹤與治療，謹慎行事是處理當前情況的關鍵，每個人均被要求配合衛生部門制定的行動計劃。」

衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）12日表示，中央社府已派遣專家小組前往喀拉拉邦評估情況，協助邦政府控制疫情。科澤科德曾在2018年爆發過立百病毒疫情，當時18名確診者有17人死亡。

世界衛生組織（WHO）表示，立百病毒是人畜共通疾病，可由豬隻、果蝠傳染給人類，也能透過受感染的食物、與感染者接觸傳播。感染者有時不會出現明顯症狀，但也有人出現急性呼吸道症狀，嚴重可能導致腦炎。由於沒有治療的藥物或疫苗，感染者死亡率相當高，現行治療僅限於支持性照護。