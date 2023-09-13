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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

農業部創造「農業傳奇」！　朱立倫轟：民進黨沒把人民食安放眼裡

▲▼ 朱立倫 。（圖／記者崔至雲攝）

▲朱立倫 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

巴西進口雞蛋問題多，國民黨主席朱立倫今（13）日於中常會表示，民生議題是人民最大的問題，台灣近期缺菜、缺蛋，農業部都毫無作為，甚至缺蛋的結果還創造出讓台灣人都感到不可思議的「雞蛋傳奇」與超思公司以小搏大的「創業傳奇」，民進黨政府卻完全沒把人民的食安放在眼裡，綠營民代要嘛神隱、要嘛護航，只有政黨輪替，讓國民黨總統候選人侯友宜「重啟特偵組」，台灣才會更好。

朱立倫指出，台灣最辛苦的是過去有段時間買不到蛋，現在是買不到菜，連賣水煎包的店家都得歇業休息，因為菜價太貴，農委會已經升格為農業部，不但沒有解決民眾的問題，還創造出最新的農業傳奇，不僅缺菜又缺蛋，甚至缺蛋的結果還創造出讓台灣人都感到不可思議的「雞蛋傳奇」。

朱立倫認為，超思公司50萬元的資本，負責人僅出資1000元，竟出得起購蛋的數億資金，並獲得3800萬政府補貼，這樣不可思議的「創業傳奇」，背後到底有多少「貓膩」？多少特權？結果民進黨政府不僅要賺民眾的錢，甚至連食安都不顧了，大家都很關心到底我們買到的蛋是不是過期的蛋？如果在超市還可以下架，但若是在市場的散裝蛋，哪能看得出來效期到底是哪一天？這些不符食安標準的雞蛋又該怎麼處理？這已經不只是農業部的問題，也是衛福部的責任，應該要全面清查，甚至今天還傳出要把這些過期的蛋變成蛋汁、蛋液做加工處理，那請問我們以後吃到的蛋糕是不是也是用過期蛋製成？

朱立倫轟，這些都是大家最大的疑慮，但綠營民代不是躲起來神隱，就是護航，竟然沒有綠營的民意代表站在民眾的角度站出來為食安講話、為民眾的荷包講話，這就是台灣民主的悲哀，這就是為什麼說「政黨輪替、台灣更好」、為什麼國會希望在野大團結，一起合作過半，這樣才能把所有的弊案查清楚，這也是國民黨總統候選人侯友宜提出的「重啟特偵組」最重要的目標。
 

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