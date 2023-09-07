省錢必看！玉米片、冰棒「買1送1」　全台通路超殺優惠懶人包

▲全台通路省錢優惠，精打細算的消費者可把握機會補貨。（圖／記者林育綾攝）
生活中心／綜合報導
省錢族必收！時序來到秋季，不過天氣依然持續炎熱，愛買量販祭出COMEBUY冰棒系列「買1送1」，7-11則祭出思樂冰特大杯特價39元，讓消費者消暑。而全聯則有玉米片、橄欖油等多種品項買1送1優惠，其他包括大潤發、家樂福等也針對民生用品推出買1送1優惠。《ETtoday新聞雲》為您整理本周各大通路超殺品項，幫您省荷包。
大潤發
◎惦惦吃拌麵 （經典椒麻/炸醬牛/香椿素）98-104公克X 4包/組
優惠：原價224元，買1送1，平均每件112元
期限：9月8日～9月21日
◎葉味李錦記（蠔油水餃/高麗菜鮮肉/韭菜鮮肉）550公克/包
優惠：促銷價298元，買1送1，平均每件149元
期限：9月8日～9月21日
家樂福
◎無塵氏ACS酒精抗菌拭拖兩用布（酒精／茉莉花香）12片
優惠：69元買1送1
期限：即起～9月12日
◎晾曬幸福輕衣架／6入
優惠：169元買1送1
期限：即起～9月12日
愛買
◎COMEBUY冰棒系列80g*4支
優惠：特價99元，買1送1
期限：即起～9月12日
好市多
◎純在葡萄柚蘋果果粒茶
優惠：原價265元，特價205元，現省60元
期限：即起～9月10日
◎科克蘭美國特選嫩肩里肌牛排
優惠：原價519元／kg，特價469元／kg，現省50元／kg
期限：即起～9月10日
▲全聯針對桂格榖穀樂、泰山橄欖油等推出買1送1優惠。（圖／記者林育綾攝）
全聯福利中心
◎桂格榖穀樂 草苺脆殼/可可脆殼/蜂蜜玉米脆片 170g/盒
優惠：單盒特價118元，買1送1，平均一盒59元
期限：9月8日～9月21日
◎泰山主廚精選第一道冷壓橄欖油 750ml/罐
優惠：單罐特價398元，買1送1，平均一罐199元
期限：9月8日～9月21日
美廉社
◎INDOMIE炒麵泡麵 400-425g（5包裝）
優惠：市價94元/組，特價69~75元/組
期限：即起～9月19日
◎掬水軒ㄋㄟㄋㄟ補給站 原味/草莓牛奶 114-174g
優惠：市價72元/盒，特價單盒69元，買1送1，平均每件34.5元
期限：即起～9月19日
▲7-11思樂冰特大杯特價39元爽喝。（圖／7-11提供）
7-ELEVEN
◎CITY TEA珍珠椰果四季春青茶、CITY PRIMA檸靜時光／橙香陽光冰磚精品美式
優惠：第2杯10元
期限：即起～9月16日期間每周四、五、六
◎思樂冰特大杯
優惠：特價39元
期限：即起～9月19日
全家
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～9月19日
萊爾富
◎Hi Café大杯蜂蜜風味拿鐵、特大杯風味美式咖啡(蜂蜜、葡萄、柚香、檸檬)、大杯葡萄QQ風味美式咖啡、柚香及檸檬風味氣泡美式咖啡
優惠：單杯特價59元
期限：即起～9月19日
OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：長期優惠
◎西西里咖啡
優惠：單杯西西里咖啡飲品打8折優惠
期限：即起～9月20日
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