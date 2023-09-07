省錢必看！玉米片、冰棒「買1送1」　全台通路超殺優惠懶人包

▲全台通路省錢優惠，精打細算的消費者可把握機會補貨。（圖／記者林育綾攝）

生活中心／綜合報導

省錢族必收！時序來到秋季，不過天氣依然持續炎熱，愛買量販祭出COMEBUY冰棒系列「買1送1」，7-11則祭出思樂冰特大杯特價39元，讓消費者消暑。而全聯則有玉米片、橄欖油等多種品項買1送1優惠，其他包括大潤發、家樂福等也針對民生用品推出買1送1優惠。《ETtoday新聞雲》為您整理本周各大通路超殺品項，幫您省荷包。

大潤發

◎惦惦吃拌麵 （經典椒麻/炸醬牛/香椿素）98-104公克X 4包/組

優惠：原價224元，買1送1，平均每件112元

期限：9月8日～9月21日

◎葉味李錦記（蠔油水餃/高麗菜鮮肉/韭菜鮮肉）550公克/包

優惠：促銷價298元，買1送1，平均每件149元

期限：9月8日～9月21日

家樂福

◎無塵氏ACS酒精抗菌拭拖兩用布（酒精／茉莉花香）12片

優惠：69元買1送1

期限：即起～9月12日

◎晾曬幸福輕衣架／6入

優惠：169元買1送1

期限：即起～9月12日

愛買

◎COMEBUY冰棒系列80g*4支

優惠：特價99元，買1送1

期限：即起～9月12日

好市多

◎純在葡萄柚蘋果果粒茶

優惠：原價265元，特價205元，現省60元

期限：即起～9月10日



◎科克蘭美國特選嫩肩里肌牛排

優惠：原價519元／kg，特價469元／kg，現省50元／kg

期限：即起～9月10日

▲全聯針對桂格榖穀樂、泰山橄欖油等推出買1送1優惠。（圖／記者林育綾攝）

全聯福利中心

◎桂格榖穀樂 草苺脆殼/可可脆殼/蜂蜜玉米脆片 170g/盒

優惠：單盒特價118元，買1送1，平均一盒59元

期限：9月8日～9月21日

◎泰山主廚精選第一道冷壓橄欖油 750ml/罐

優惠：單罐特價398元，買1送1，平均一罐199元

期限：9月8日～9月21日

美廉社

◎INDOMIE炒麵泡麵 400-425g（5包裝）

優惠：市價94元/組，特價69~75元/組

期限：即起～9月19日

◎掬水軒ㄋㄟㄋㄟ補給站 原味/草莓牛奶 114-174g

優惠：市價72元/盒，特價單盒69元，買1送1，平均每件34.5元

期限：即起～9月19日

▲7-11思樂冰特大杯特價39元爽喝。（圖／7-11提供）



7-ELEVEN

◎CITY TEA珍珠椰果四季春青茶、CITY PRIMA檸靜時光／橙香陽光冰磚精品美式

優惠：第2杯10元

期限：即起～9月16日期間每周四、五、六

◎思樂冰特大杯

優惠：特價39元

期限：即起～9月19日

全家

◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠

期限：即起～9月19日

萊爾富

◎Hi Café大杯蜂蜜風味拿鐵、特大杯風味美式咖啡(蜂蜜、葡萄、柚香、檸檬)、大杯葡萄QQ風味美式咖啡、柚香及檸檬風味氣泡美式咖啡

優惠：單杯特價59元

期限：即起～9月19日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：長期優惠

◎西西里咖啡

優惠：單杯西西里咖啡飲品打8折優惠

期限：即起～9月20日