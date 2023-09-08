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全聯獨賣故宮聯名水餃！還有必比登名店「雙月」免排隊在家煮

▲▼全聯搶攻冷凍水餃商機，獨家開賣故宮聯名水餃，還有米其林必比登推薦雙月抱湯水餃等。（圖／業者提供）

▲孔子也說讚！全聯搶攻冷凍水餃商機，獨家開賣故宮聯名水餃。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

颱風季到來，接二連三遇上大風雨，出外覓食十分不便，全聯福利中心看好冷凍水餃市場每年超過20億產值，瞄準「煮餃」商機，今（8）日起獨家推出「故宮聯名鮮魚豬肉手工水餃」，還有米其林必比登推薦「雙月抱湯水餃」，更首賣素食植物肉水餃，滿足不同客層需求。

▲▼全聯搶攻冷凍水餃商機，獨家開賣故宮聯名水餃，還有米其林必比登推薦雙月抱湯水餃等。（圖／業者提供）

▲全台第一支故宮聯名水餃，耗時一年研發，如今在全聯獨家首賣。（圖／業者提供）

全台第一支故宮聯名水餃，耗時一年研發，如今在全聯獨家首賣，9/8-10/5祭出促銷價每包195元，每一口都吃得到友善、永續、共好的美味力量。100%使用國產豬肉與虱目魚，珍貴虱目魚來自台南學甲、將軍、鹽水、麻豆等地，精選一尾魚僅有兩條的菲力。而內餡中的豬肉，則採用國產知名品牌「究好豬」，經過精心調配，呈現最佳口感比例，搭配清爽高麗菜，每顆重達25公克的水餃充滿豐富內餡。

不僅真材實料，外包裝更是大玩文創風，經濟部中小企業處與故宮、台灣好漁攜手合作，運用故宮珍藏元素〈至聖先賢半身像 冊 孔子〉和《論語》中的「鮮、魚」集字，其中孔子除了是廣為人知的教育家，也是位重視食品衛生與新鮮的美食家，在《論語》鄉黨中就有記載，「食饐而餲，魚餒而肉敗，不食。色惡，不食。臭惡，不食」，巧妙打造出這道結合至聖「鮮」師創意的聯名美味。

▲▼全聯搶攻冷凍水餃商機，獨家開賣故宮聯名水餃，還有米其林必比登推薦雙月抱湯水餃等。（圖／業者提供）

▲此外還有米其林必比登推薦雙月抱湯水餃、素食水餃等。（圖／業者提供）

此外還有連續5年獲得米其林必比登推薦，老饕最愛的排隊美食「雙月」推出2款冷凍水餃，讓民眾不用再辛苦排隊，在家就能自主品嘗美味。其中「雙月阿甘剝皮辣椒抱湯水餃」使用花蓮特產剝皮辣椒，餡料與吸滿湯汁豬肉餡，微辣爆汁獨家口味一吃就上癮。

而不敢吃辣的還有「雙月多蝦好仁抱湯水餃」蝦仁餡料與吸滿湯汁豬肉餡完美結合，9/8-10/5活動期間每包195元。

另外，台灣素食人口超過300萬人，佔總人口比率約13%，近年來蔬食也成為主流，帶動老字號速食品牌積極開發新口味產品。有別於市面上素食水餃多以傳統蔬菜口味居多，內餡僅以鬆散的蔬菜為主，且需要沾醬才有味道，隨緣2款水餃新品自6月上架至今平均月銷量突破25,000包。

其中「鮮蔬植物肉水餃」、「三杯植物肉水餃」皆使用植物肉內餡，媲美真肉扎實口感，外皮麵香且厚實，搭配手工捏花，外觀飽滿吸睛；而三杯植物肉水餃更嚴選秘製醬汁，九層塔香氣四溢、鹹中帶甜，一口咬下滿滿美味精華，9/8-10/5每包只要145元。

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