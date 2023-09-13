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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨公布內參民調　媒體分析：柯文哲流失單獨操作棄保的優勢

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨副秘書長許甫公布黨內內參民調，民進黨賴清德29.2%、民眾黨柯文哲21.4%、國民黨侯友宜13.8%、鴻海創辦人郭台銘12.7%。TVBS新聞部副理樊啓明分析，柯文哲單獨操作棄保的優勢似乎漸漸流失。

樊啓明指出，跟八月底民眾黨內參民調相比，雖然數字變化並不大，但仍有些觀察，包括侯友宜止跌回升，郭台銘連署頻頻造勢有反應在支持度上，而柯文哲或許是受到高虹安案等負面消息的波及，四人之中只有他民調下滑，但也還在誤差範圍內。

不過，樊啟明說，非綠陣營彼此一來一往的實力消長，原本第一份內參民調中，柯文哲單獨操作棄保的優勢似乎漸漸流失，至於是否會朝整合方向布局，最新內參民調也有相關調查，就是有關國會政黨票的投票意向，民進黨 25.6%、國民黨22.0%、民眾黨14.7%、時代力量4.4%、基進黨2.0%。

樊啟明認為，依此民調趨勢，如配合區域立委選舉的在野整合，未來國會三黨不過半的局面機會非常大，國會合作有可期待性，再加上下架民進黨超過六成的民意共識以及選後政局穩定考量，是否在國會合作的基礎下再升級到大選搭配，侯友宜訪美後民調，以及郭台銘連署狀況都會是影響變數，所以10月再來看看。

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