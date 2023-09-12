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川普面臨的訴訟是「政治迫害」　普丁：美國永遠是俄羅斯的敵人

▲▼俄羅斯總統普丁出席東方經濟論壇。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁出席東方經濟論壇。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁12日表示，美國前總統川普所面臨的刑事訴訟是一場政治迫害，「它顯示了美國制度的腐敗，它不能裝作能夠教其他人何謂民主。」他也提到，無論誰入主白宮，美國對俄羅斯的政策都不太可能改變，「莫斯科認為美國是永遠的敵人。」

根據CNN、天空新聞報導，普丁12日在俄國海參崴舉辦的「東方經濟論壇」上發表演說，他談論到俄羅斯與美國的關係時表示，有很多美國人都希望可以與俄國保持良好關係，但莫斯科將美國視為永遠的敵人，無論誰入主白宮，美國對俄羅斯的政策都不太可能改變。

▲▼俄羅斯總統普丁出席東方經濟論壇。（圖／路透）

▲普丁12日表示，川普所面臨的刑事訴訟是一場政治迫害。（圖／路透）

普丁也提到面對多項刑事控訴的川普，「川普身上所發生的一切都是出於政治原因，是對政治對手的迫害，這是當著美國和全世界的面所進行的。」他指出，此事對俄羅斯來說卻相當有好處，「它顯示了美國制度的腐敗，它不能裝作能夠教其他人何謂民主。」

普丁接著說，「這只是暴露出他們的內部問題，從這個意義上來說，對我們是有好處的，這正如他們在蘇聯時代所說的那樣，這就是美國帝國主義的獸性。」

宣布角逐下任總統大位的川普，目前正面臨多項刑事指控，而他也是美國首位面臨刑事控訴的前總統；外界也擔心，美國2024年總統大選可能會對烏俄戰爭造成巨大影響。

至少4位匿名的美國官員透露，歐美各國的官員都擔心，普丁將美國大選納入他戰爭計畫的一環，希望美國總統拜登在明年落選，如此一來美方就會減少對烏克蘭的支持，改善俄羅斯的談判地位。

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