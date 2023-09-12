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金正恩訪俄「迎賓畫面曝光」滿臉笑容下火車　首站先見州長與部長


記者趙蔡州／綜合報導

北韓（朝鮮）領導人金正恩10日從平壤乘坐綠皮防彈專用列車，於12日上午通過俄朝邊境的哈桑站後一路向北行駛。俄羅斯自然資源與生態部部長科茲洛夫（Alexandre Kozlov）表示，他已經跟來訪的金正恩見面，也替對方舉辦了盛大的歡迎儀式。

根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，科茲洛夫除了是俄羅斯自然資源與生態部長外，也是俄朝經貿及科技合作委員會主席，他12日在Telegram表示「我（稍早）已與朝鮮領導人會面。金正恩已經抵達俄羅斯進行正式訪問」，同時貼出金正恩走出綠皮專用列車，受到俄方高官歡迎的影片。

▲▼迎賓影片曝光！金正恩抵俄 先與俄羅斯自然資源部長會面。（圖／翻攝自推特）

▲金正恩抵達朝俄國境友誼橋，受到俄方接待團隊熱烈歡迎。（圖／翻攝自推特）

影片中可以看見，俄羅斯為了迎接金正恩的到訪，在現場舉辦了盛大的歡迎儀式有數百名專門的儀隊人員在現場列隊。金正恩走出綠皮防彈專用列車後，滿臉笑容的跟俄方接待人員握手，接著在對方的陪同下，沿著紅毯走入會館內。

科茲洛夫透露，他與金正恩會面的地點，位在兩國交界的朝俄國境友誼橋，濱海邊疆區州長科熱米亞科（Oleg Kozhemyako）也在現場與金正恩進行交談。

報導中還提到，金正恩接受俄羅斯總統普丁邀請，除了前往俄羅斯進行正式訪問外，也將與俄普丁展開會談，會談將在俄羅斯遠東地區舉行，但詳細的城市或地點並未透露。

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