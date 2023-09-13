聯大開議　美議員重申2758號決議不涉台灣代表權

▲聯合國安理會開會。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電

第78屆聯合國大會5日在紐約開議，美國眾議院「台灣連線」主席今天發布聯合聲明，強調聯大第2758號決議不涉及台灣代表權，不應禁止台灣有意義參與國際活動。

這份聲明是由眾議院「台灣連線」4位跨黨派共同主席康諾里（Gerry Connolly）、迪馬里（Mario Diaz-Balart）、貝拉（Ami Bera）與巴爾（Andy Barr）共同發出，以在聯大開議之際，傳達美國國會對台灣有意義參與國際組織的堅定支持。

北京長年把聯大2758號決議與「一中原則」掛鉤，阻擋台灣參與聯合國活動。對此，聲明堅決駁斥聯合國過去行動，尤其是2758號決議的通過，會讓台灣不得在國際舞台上有意義參與。

聲明指出，過去10年期間，美國國會通過無數部法案與決議案，明確支持台灣被納入攸關區域或全球的國際性行動；今年7月，眾議院更通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），明確指出2758號決議「並未處理台灣或其人民在聯合國或其他相關組織內的代表權問題」。

聲明強調，過去數十年來，台灣已證明在全球衛生、擴大區域繁榮與促進國際安全上，是個負責任且可依賴的夥伴。

白宮今天宣布，總統拜登（Joe Biden）19日將於聯合國大會發表演說。聲明呼籲拜登政府，持續對台灣強健支持，並利用所有外交與其他適宜方式，鼓勵更多國家加入聲援台灣行列。