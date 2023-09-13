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南投茶三代推創意茶枕勇奪世界設計銀獎　許淑華試用喊舒服

▲鹿谷鄉第三代茶農嚴晟訓、卓穎伶設計的「茶香酣枕」獲世界設計銀獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲鹿谷鄉第三代茶農嚴晟訓、卓穎伶設計的「茶香酣枕」獲世界設計銀獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉第三代年輕茶農夫妻檔嚴晟訓、卓穎伶返鄉承接家業11年有成，日前以「山中茶學」自創品牌和「茶香酣枕」創意產品，勇奪國際2023美國MUSE設計獎及倫敦設計獎2項國際設計獎銀獎肯定。

南投縣政府指出，嚴晟訓、卓穎伶原是平面與工業設計師，於2012年返鄉承接鹿谷茶山的製茶家業，並於2019年創立「山中茶學」品牌，努力開發設計屬於茶相關的產品與體驗，展現不同的「茶葉軟實力」，縣長許淑華於12日也特別前往其家中頒匾肯定，並試用茶香酣枕，表示「真的非常舒服」，有天然茶香也很實用，可以多推廣。

▲鹿谷鄉第三代茶農嚴晟訓、卓穎伶設計的「茶香酣枕」獲世界設計銀獎。（圖／南投縣政府提供）

嚴晟訓表示，茶香酣枕的設計靈感來自傳統茶枕，並改良傳統茶枕的笨重感、融合現代材料結構設計，除可散發自然宜人的茶香、消除異味，還保有觸感舒適及支撐度；而布花設計的色彩，靈感則來自杉林溪高山茶與凍頂烏龍茶的茶湯顏色，搭配親手繪製的茶葉線條，呈現優雅外觀，當人們躺著或抱著它時，就像享受一杯凍頂烏龍茶一樣，可放鬆心情、緩解壓力。

▲鹿谷鄉第三代茶農嚴晟訓、卓穎伶設計的「茶香酣枕」獲世界設計銀獎。（圖／南投縣政府提供）

嚴晟訓指出，因為農業部農村發展及水土保持署推出青年回鄉行動獎勵計畫，讓他執行「山中作茶中學-凍頂山中茶學院」時能勇於嘗試及挑戰，才有得來不易的國際大獎，也會持續開發「寄香‧茶明信片」、茶香酣枕DIY等相關的茶體驗活動，希望能夠復興凍頂這塊茶區，透過茶觀光產業讓更多人看見美好的「茶生活」。

許淑華說，兩位年輕人願意返鄉務農製茶，更以自己的設計專才創新研發，勇奪雙項國際設計獎，真的是台灣之光，鼓勵他們再接再厲，也邀請他們於茶博會上繼續推廣，展示他們創新研發的茶相關作品。

 

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