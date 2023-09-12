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新北市中和土地公文化祭開跑！　邀民眾吃喝玩樂歡度中秋

▲▼ 新北市中和土地公文化祭開跑！　邀民眾來吃喝玩樂歡度中秋。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北市中和土地公文化祭開跑！　邀民眾來吃喝玩樂歡度中秋。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市中和土地公文化遠近馳名，中和區公所今（12）日宣布，今年「中和土地公文化祭」正式開跑囉！一系列精彩活動從9月16日起至9月30日輪番上陣，包含：三獻禮科儀祭典、主活動歌手演唱會暨點燈開幕式、藝文活動及燈飾亮燈等精彩節目，邀民眾吃喝玩樂歡度中秋。

▲▼ 新北市中和土地公文化祭開跑！　邀民眾來吃喝玩樂歡度中秋。（圖／記者戴上容翻攝）

今年文化祭適逢中秋團圓佳節，公所特地將活動場地中和區安邦公園打造為金色圓滿光環境氛圍，規劃2座3米高創意燈飾-土地公及土地婆燈飾、50支可愛造型玉兔燈及由在地學子里民彩繪18米燈籠燈廊，燈飾亮燈將於16日至30日每晚6時至9時為期兩周閃亮登場，且搭配力行福德宮廟埕燈飾佈置，期望以吸睛燈飾將活動會場點亮起來，帶給民眾帶來滿滿福氣好運。

▲▼ 新北市中和土地公文化祭開跑！　邀民眾來吃喝玩樂歡度中秋。（圖／記者戴上容翻攝）

今年文化祭主場活動於16日下午2時至9時於中和區安邦公園舉行，今年以「福德聯歡晚會-福氣滿滿兔給樂together」為主題，下午2時由三獻禮科儀祭典揭開活動，首次邀請板橋後埔福德宮共14尊土地公神尊齊聚力行福德宮進行土地公大會師。

文化祭主場活動將邀請5組實力派歌手梁文音、錦雯、陳華、麗小花、小夢想樂團演唱膾炙人口經典好歌、300份擲筊大賽精美平安米、擲筊大賽得金牌等5項好禮、在地學校中和國小管樂團、竹林中學熱舞社等舞台表演、趣味互動攤位、1000份東德宮虎爺及土地公小神衣吊飾、3000份東德宮特製飲料杯袋、150份DIY彩繪帆布包、600份集章換七彩發光扇及摸彩得8項家電以及52項優質好禮等您來拿，以為土地公辦喜事的心，邀民眾齊聚中和共同慶賀。

中和區公所補充，17日上午10時至12時則於安邦公園將舉辦藝文展演活動，邀請到小朋友最愛的MOMO家族小紅莓姐姐與柚子哥哥陪著大家歡樂唱跳秀，還有浪漫情調的錞鋒SAX團薩克斯風演奏、在地學校積穗國小弦樂團表演及民俗藝文表演，節目多元，周邊還有趣味好玩的手作童玩攤位，邀請市民闔家觀賞藝文表演並享受假日美好時光。

▲▼ 新北市中和土地公文化祭開跑！　邀民眾來吃喝玩樂歡度中秋。（圖／記者戴上容翻攝）

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