高屏溪空拍搜尋落水男...7小時內竟找到2具屍體　檢警追查死因

▲屏東消防局、警方及縣議員洪宗麒經兩天找到陳姓鄉親遺體 。（圖／洪宗麒提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉陳姓鄉民於11日上外出上班，中午未返家，家屬著急求助鄉籍縣議員洪宗麒協尋，洪求助屏東警分局並向新北市特搜協會南下協助，警消經調閱監視器並出動空拍機，今(13)日早上在高屏溪找到他遺體，警方已報請屏東地檢署檢察官驗屍，查明死因。

萬丹鄉52歲陳姓鄉民，於11日早上向家人表示要去上班，中午未如平常返家吃飯，也連絡不到人，家屬相當著急，緊急求助有找人經驗的鄉籍縣議員洪宗麒。

洪宗麒到萬丹分駐所求助，員警調閱車牌辨識系統，發現他於當天早上7時11分，車輛由萬丹鄉大昌路往南北路方向行駛，研判他往高屏大橋方向行走。

洪一方面求助屏東縣政府消防局第一大隊屏二分隊、屏東警分局加派員警協助找人，另連絡新北市救難協會南下協助找人，出動空拍機等設備搜尋。

昨(12)日晚上11時多，在雙園大橋下方的高屏溪床找到一具遺體，原以為是陳姓鄉民，經家屬及洪宗麒確認並非陳男，而是住屏東縣鹽埔鄉的37歲林姓男子，經家屬確認，由於家屬事前也未報案林男失蹤，東港警方已報請檢察官驗屍，追查死因。

今(13)日早上6點多，搜救人員再度出動空拍機，在高屏大橋下方草叢中發現一貝遺體，趕往查看，確認是失蹤的陳姓鄉親。搜救人員表示，昨天高屏溪水還很湍急，今早溪水退了很多，原本在溪中的遺體就被發現，搜尋人員經兩天努力搜救，終於找到人；警方已報請檢察官驗屍，查明死因。