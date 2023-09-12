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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德拋國政願景　苗栗青年提3建議：肯定「人人有希望」

▲民進黨總統參選人賴清德出席「國家希望工程」國政願景發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德今天出席「國家希望工程」國政願景發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（12）日召開第二場「國家希望工程」國政願景發表會，邀請多位學者專家與會，其中，苗栗南庄「地方創生青年培力工作站」主持人邱星崴會後受訪肯定賴「人人有希望，國家就會有希望」的核心理念，並提出應串連公部門資源、建立城鄉生活圈、設立地方工作站等3個建議，盼藉此帶動故鄉發展。

此次願景發表會邀請了多位來自社會各界不同專業領域的專家學者，現場針對賴清德提出的政見進行回饋與交流，包括台灣大學社會學系教授林國明、彭婉如文教基金會執行長王兆慶、中央研究院博士後研究林凱衡、邱星崴等人均與會。

邱星崴來自苗栗南庄，長期推動地方創生工作，總統蔡英文曾在今年「地方創生論壇」活動上公開表示，早在11年前、她還不是總統身份時，就已經參訪過邱星崴在苗栗南庄的地方創生據點。

針對賴清德首度提出國政願景細節，邱星崴會後受訪說，賴清德國政藍圖背後有「人人有希望，國家就會有希望」的核心理念。他分享，過去年輕人回到故鄉，往往必須自食其力，甚至可能面臨自生自滅的窘境，即便能夠得到來自公部門的幫忙，仍常陷入「國家缺乏系統性的政策及資源來幫助年輕人」的狀況，不過，最近10年間在執政黨努力下，台灣社會氛圍逐漸改變，也有更多的政策工具能夠具體協助青年。

對於未來政府的當務之急，邱星崴提出3方向的建議：第一，整合串連公部門資源，以苗栗現行狀況為例，內灣國小前年沒有小一新生可以入學、南庄桂花巷所在地東村甚至已經連續一年半沒有新生兒誕生，需要整合教育、醫療、交通等各項資源，有系統地建立配套措施；第二，是建立城鄉生活圈，以苗栗南庄為例，在地學校最高只到中學，孩子一到16歲就得出外唸書，在地也沒有大型醫療院所，倘若透過人口更多的中介城鎮串連起城鄉生活圈，就能間接協助更多年輕人從都市回到地方。

邱星崴建議，第三是設立地方工作站。他指出，近幾年，各個政府部會雖然已經為地方創生提供許多資源，但若要避免「各給各的」、多頭馬車的狀況，讓資源能夠被更周全的整合與使用，地方工作站的設立就非常重要，透過工作站，為年輕人提供諮詢的管道、為青年的需求媒合相對應資源，讓在地創生不會只是曇花一現，而能夠有更長遠的發展。

最後，邱星崴表示，賴清德提出「國家希望工程」，讓外界看到一個可以在地方發生、支持年輕人的新系統，他相信，年輕人回到故鄉後，能夠鬆動過去由特定族群把持資源的結構，並以更彈性、更有效率的方式，帶動故鄉發展。

邱星崴說，相信透過「國家希望工程」，能夠建立地方的支持系統、打造青年公共體系，讓青年能夠在政府的支持下，切實在地方生活，並從地方出發，從根本改變台灣。

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