小六兒同學作客偷東西！「淒涼身世」曝...網揭1後果求饒：別報警

▲小六兒的同學來家裡作客卻偷東西，淒涼身世讓網友相當不捨。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

「我要怎麼處理這件事情？」一名網友透露，小六兒子最近帶同學回家玩，之後家裡東西突然不翼而飛，調閱監視器後發現是孩子的朋友所為，包括小豬撲滿、手機、平板等都被偷走，雖然去了對方家，但小朋友的父親過世，又被生母拋棄，目前由阿嬤和伯父負責照顧，身世令人同情，讓他不知該如何是好。

原PO在「匿名公社」發文表示，「我家最近遭小偷，是小孩的同學，目前小六男童。家裡有小米監視器，但是剛好7天，當我看到畫面的時候沒多久，檔案就被覆蓋了，來不及下載跟存檔。我有找他談，他只承認前後偷了4樣東西，這4樣是小孩發現了東西在他那裡時，也發現自己的東西剛好不見，但是剩下的他不承認！」

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當事人提到，「已經有去同學家了，沒去不知道，去了才找到更多被偷的物品…原來不只4樣小東西，還包含了小豬錢筒（已經被解剖）及收起來沒在用的平板和手機。」原PO表示，「這位同學是單親，父親過世，母親拋棄他們，是阿嬤跟伯父在照顧。只是阿伯當我面巴掌小孩，真的讓我嚇到，很怕小孩失聰，現在我要怎麼處理這件事情？」

▲網友建議原PO再給小六生一個機會。（圖／翻攝自匿名公社）

貼文曝光後，不少網友建議「給他的人生一次機會，他可能只是一時犯錯，跟他伯父說你已原諒他，有事好好講就好，千萬不要報警，這只會把那個孩子推向深淵」、「請老師多多教育輔導這孩子」、「很明顯這小孩已經在懸崖搖搖欲墜，報警有可能就是推了他最後一把」、「我認為報警只會毀了他，且會讓他的伯父從此放掉他」。

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