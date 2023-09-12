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機場防「鳥擊」更有效率！大數據系統登場　桃機、空軍聯隊都適用

▲▼桃園機場,跑道,飛機,航班,起降。（圖／記者李姿慧攝）

▲鳥擊是影響飛航安全的風險因素之一。（圖／記者李姿慧攝）

記者李宜秦／台北報導

鳥擊是影響飛航安全的風險因素之一，為提升鳥擊防制成效，交通部民用航空局自去年開始規劃建置鳥擊防制資訊系統，線上系統具有精確即時的特性，各機場防制人員間可互相共享資訊與借鏡，目前系統開放使用對象主要為民航局所屬航空站、桃園機場公司及空軍聯隊(軍民合用機場)等機場管理單位。

民航局表示，以往鳥擊通報以紙本填報、人工審核統計，巡場驅鳥紀錄亦僅為符合各機場程序要求，本系統啟用後，所做成之數據資料可充分用於統計分析，作為實施防制措施之依據，除擴增實際防制作業的廣度外，有利管理單位整體研析並採取最適當與即時之執行策略，提升防制效益。

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該系統以響應式網頁設計，可相容於各類行動裝置，方便取得地理位置資訊，強化防制資料收集，並導入資料視覺化及分析之商業智慧(Business Intelligence，BI)概念，優化使用介面。

系統功能包含重點防制鳥種查詢、機場鳥擊事件通報及統計、防制工作紀錄、禁養飛鴿管理、作業文件查詢、KPI及警示值設定、機場常見鳥類資料庫、鳥擊防制公佈欄等。機場管理單位可即時以手機操作取得所需資訊，或記錄防制業務資訊。

民航局指出，藉著資訊工具的升級，除了減輕機場鳥擊防制人員紙本作業負擔，簡化作業流程，最大的目標是提升整體鳥擊防制作業成效，透過持續不斷蒐集資料，累積形成大數據資料庫，為鳥擊防制工作提供預測、分析等功能，讓管理單位能相對應地採取更有效的防制作為。

民航局表示，目前系統開放使用對象主要為民航局所屬航空站、桃園機場公司及空軍聯隊(軍民合用機場)等機場管理單位，後續亦將使用對象擴大開放予航空公司用於通報鳥擊事件。系統已進入最後測試階段，近期將正式上線。

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