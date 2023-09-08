強勢復甦！桃機暑假客量破671萬人次　全年上看3千萬大關

▲桃園機場暑假客量大幅成長。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

疫後旅遊復甦力道強勁，桃機公司今(8日)表示，暑假客運量逾671萬人次，超過原本預估650萬人次，大增21萬人次，其中北美及中東地區旅客超越疫情前2019年同期水平，全年樂觀上看3千萬人次。

根據桃機統計，2023年暑假客運量為671.4萬人次，超過原本預期650萬人次103%，其中8月份每日平均10.9萬人，更達疫情前同期13.9萬人的78.4%。統計今年1至8月客運量，出境892萬8,316人次、入境883萬7,452人次、轉機405萬869人次、過境6萬4,280人次，總計2,188萬人次，已恢復疫情前同期66.6％，桃機公司預估全年可望突破3,000萬人次。

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除客運量強勁復甦外，各區域航線陸續復飛，桃機公司表示，以7-8月暑假比較，2023年總航班為3.62萬架次，約疫情前同期8成；其中東南亞航線為1.14萬架次，北美航線為3,477架次，均已超過疫情前同期航班數。

▲桃機客量成長。（圖／桃機）

根據分析，客運量按航線分，除東北亞向來都是桃園機場大宗外，北美、東南亞、及中東地區成長顯著，桃機公司表示，7、8月份北美航班受益轉機旅客持續增加及市場需求、及8月份A380復航後中東航班，搭乘人數均已超過疫前水平。

機場暑假期間也推廣市區預辦登機自助報到，據統計，今年1至8月，利用市區預辦登機旅客人數5萬3,240人次，託運行李數5萬9,416件，已超越2022全年總和；8月份使用旅客9,388人次、託運行李10,223件，更創下疫後新高。

▲8月使用市區預辦登機人數創疫後新高。（圖／桃機）

現場香港旅客表示，從自助報到、自助行李託運、行李安檢確認完畢，只需短短幾分鐘即可完成，而且不用扛著行李到機場，就是市區預辦登機最方便的地方。



由於桃園機場運量恢復，機場公司呼籲旅客可多利用包含中華、星宇、國泰、聯合、全亞洲、大韓及日本航空自助報到服務。

桃機公司表示，中華、長榮、星宇、台灣虎航也陸續啟用自助行李託運服務，減少報到櫃檯人力，加速報到服務效率，就連團體旅客也能輕鬆上手，故使用率穩定成長，8月份使用率已趨近疫情前水準。