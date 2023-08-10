台灣虎航班機落地急呼叫「PAN-PAN」　副機長失能！運安會立案調查

▲台灣虎航傳出班機返台落地，副機長身體不適失能，運安會介入調查，圖非事件班機。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航8月7日一架IT237日本新千歲返台班機，落地桃園機場時，副機長身體不適，跟塔台宣告「PAN-PAN」急迫情況，隨後救護車立刻將副機長送醫，該班機無延誤。不過由於運安會認定屬於「飛航時失能」，已立案調查，運安會表示，針對副機長失能原因朝向體檢、疲勞或其他因素等方向調查。

知名網紅「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube直播爆料，指台灣虎航8月7日下午一航班從新千歲機場飛回台灣桃園機場，飛機落地跑道後，機長立刻抓了無線電通知場站，跟塔台宣告「PAN-PAN」、「PAN-PAN」，叫了救護車，副駕駛失能，有生命危險，該案民航局已經介入調查，他飛行了27年，還沒真正在無線電裡聽到有航機宣告過「PAN-PAN」。

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對此，台灣虎航回應表示，本周一(7日)IT237航班於桃園機場落地並滑行離開主跑道後，副機師出現身體不適的情況，機長即通知塔台請求醫療支援。飛機滑抵停機位置後，副機師由醫護人員陪同自行下機走上救護車至醫院進行檢查，經檢查過後於當天出院。

台灣虎航指出，該事件第一時間台灣虎航已主動向主管機關提報本案，現已由運安會著手進行相關調查，台灣虎航也將積極配合調查。

運安會執行長林沛達表示，8月7日事件當天下午5點半，運安會已到現場確認完畢後就立案調查，今天(10日)上午11點也邀集台灣虎航、民航局等單位召開事故組織會議，並進行調查分組，運安會將針對針對組員失能原因，朝向體檢、疲勞或其他原因等方向調查。

林沛達指出，該案之前爭議點在於副機長失能是否在飛航階段，無法執行勤務，根據飛航定義，在飛機後推到落地進入機場停機坪停止為止，都屬於飛航階段，也因此該案認定為飛航階段失能，運安會立案調查，至於原因、事後緊急應變等是否符合SOP，也將在調查確認後對外發布。