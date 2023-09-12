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「集鐵小鎮．騎遊記」9／16重返車埕　日管處服務台打卡有好康

▲日管處訂於9月16日（六）在車埕遊憩區辦理「集鐵小鎮．騎遊記」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲日管處訂於9月16日（六）在車埕遊憩區辦理「集鐵小鎮．騎遊記」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「集鐵小鎮．騎遊記」自行車活動因受疫情影響睽違2年，9月16日將重返水里鄉車埕遊憩區，日月潭國家風景區管理處今年更將其納入「2023 Come!BikeDay」系列活動，推出3條好玩的自行車路線：5K「萌騎闖關趣」、12K「自探索集章」以及38K「漫慢領騎遊」，引領車友輕鬆又深度地探索水里鄉和集集小鎮風采。

日管處處長簡慶發表示，車埕至水里自行車道延伸段已於今年6月完工，無縫銜接車埕遊客中心至水里水岸自行車道，自行車可全程與汽車分道、確保騎乘安全性，悠閒慢騎並欣賞車埕木業聚落、鐵道觀光小學堂、水雲橋等美景。

▲日管處訂於9月16日（六）在車埕遊憩區辦理「集鐵小鎮．騎遊記」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處指出，目前活動已截止報名，但當天現場還有美食、文創、農產品等特色市集，而且只要到日管處服務台完成打卡任務，就贈送「Come!BikeDay」限量防蚊貼及精美小禮物一份，歡迎民眾帶家人出遊享受自然風光，體驗健康、美好的假期饗宴。

▲日管處訂於9月16日（六）在車埕遊憩區辦理「集鐵小鎮．騎遊記」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處提醒，目前集集支線火車停駛，民眾可多搭「台灣好行-車埕線」及台鐵接駁車；此外，「2023 Come!BikeDay」系列活動還有10月14日的自行車主題日活動，有興趣者請抓緊時間上網報名。

▲日管處訂於9月16日（六）在車埕遊憩區辦理「集鐵小鎮．騎遊記」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

民眾可上「自行車主題網-最新消息」（https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/comebikeday/）瞭解「集鐵小鎮‧騎遊記」活動特色市集內容；報名自行車主題日活動請上「自行車主題網-自行車主題日」（https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/comebikeday/Articles.aspx?a=202&l=1）。

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