日月潭觀光圈與台灣鐵道協會聯手　合推「搭高鐵送九族+纜車」優惠

▲日月潭觀光圈與台灣鐵道協會簽訂MOU，合推搭高鐵遊日月潭行程，包括「搭高鐵送九族」的超值優惠1日遊。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭觀光圈與台灣鐵道協會日前簽署MOU，一起推動「搭高鐵遊日月潭」13項優惠行程，已在「高鐵假期網站」上架；其中最受矚目者當屬「高鐵從各站出發到台中，來回車票包裝九族文化村門票和日月潭纜車」，以台北出發為例，最低價格已等同搭高鐵附贈九族和纜車，九族文化村表示優惠只到年底，有興趣者請儘速訂購。

九族文化村企劃部經理黃瑞奇表示，這次與台灣高鐵合作，象徵加入國家隊一起為台灣觀光打拼，邀請遊客利用台灣高鐵享受台灣一日生活圈，並暢遊「台版迪士尼」各項精彩遊樂設施、沈浸體驗台灣原住民文化之美，還可搭乘日月潭纜車從空中盡攬湖光山色。

台灣高鐵資深副總顏昭立說明，本項旅遊產品整合台灣最便捷、優質的交通，和台灣最好玩的樂園以及國際級的湖景纜車，並提供破天荒的優惠價格，讓遊客輕鬆出遊，對高鐵、對九族和國內外遊客來說，絕對是一件三贏的好事。

黃瑞奇提醒，本項高鐵假期產品目前已在台灣高鐵假期的網站上架，優惠期限僅到今年12月底，值此秋高氣爽、適合出遊的季節，有興趣的遊客請趕快上網（https://tholiday.thsrc.com.tw/products/9E80637D-8B76-474B-A1AA-1A76CBCBA6DD?station=2&date=2023-09-14）洽購適合的出發車站和日期。