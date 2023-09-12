　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若李忠庭確定干政「很不適合」　賴香伶：希望高虹安面對各種指責

▲賴香伶、邱臣遠、楊寶楨出席民眾黨團12日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴香伶、邱臣遠、楊寶楨出席民眾黨團12日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市長高虹安爭議不斷，除涉詐助理費案、論文涉抄襲案持續至今外，近期還被爆住豪宅、名車代步、男友李忠庭疑干政。對此，民眾黨立委賴香伶今（12日）表示，不管現在大家對高虹安一些行事作風，有無因2022選舉而來的各種政治上子虛烏有，還有待釐清跟還原，不過她也希望高勇敢面對各種對自身的指責。此外，賴香伶也提及，若上述對李忠庭的爆料，若資訊更明確，那「這很不適合」，這個在一般公務部門裡面，本來就是不應該有的作為。

2022年九合一大選競選期間，資策會對高虹安的辛辛那提大學論文疑涉違反《著作權法》提自訴，高為此今天上午到台北地院出庭。而日前高虹安被爆住豪宅、名車代步，前新竹市文化局長錢康明更爆高虹安的「好朋友」私下干政，包含曾約錢談新竹市跨年晚會。

民眾黨立法院黨團今天上午舉行「超思案誰得利？農業部不要再詭辯！」記者會，民眾黨團總召邱臣遠、賴香伶及民眾黨團副主任兼黨發言人楊寶楨出席。會中媒體詢問，高虹安被起訴後，民眾黨曾第一時間有聲援，而豪車事件則有民代發文，但男友爭議一出來，目前黨中央跟立委並沒聲援，且對於高虹安涉及的法律案件，黨中央是否會給予法律上的協助？

邱臣遠表示，錢康明的爆料有待事實釐清，在還沒釐清前，民眾黨團不做過多深度評論，以新竹市府回應為主，而高的相關司法案件，黨團尊重檢調司法程序，也希望不要有過多政治力介入。

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

賴香伶則說，「我想爆料資訊更明確的話，這很不適合」，這個在一般公務部門裡面，本來就是不應該有的作為，所以她希望錢康明若有正式資訊，請提供給政風單位；如果沒有，那麼錢涉及個人情緒上的發言，她也覺得很不妥適，畢竟錢也是新竹市府的一員，過程中若真的有不對，做為首長，錢也可以很主動盡速處理這件事，而非離職後透過爆料，衍生各說各話，這對官箴來說不好。

賴香伶認為，不管現在大家對高虹安一些行事作風，有沒有因前面選舉而來的各種政治上子虛烏有，包含查新竹棒球場案之後監察院要介入調查，這有待釐清跟還原，不過她也希望高勇敢面對各種對自身的指責，至於高在司法上若有需要黨的協助，她相信黨也會全力幫忙。

楊寶楨澄清，民眾黨沒有完全不講，她跟台北市議員林珍羽都有上節目，「其實我們並沒有說都沒有做回應 」。昨天民眾黨在等新竹市府具體回應，畢竟很多細節並非黨這邊可以去了解到的，所以先等竹市府給說法，才大致知道輪廓，才能回應。

楊寶楨強調，民眾黨認為很多事情要憑事實去講話，也尊重前竹市府人員提出的相關指控，但現在太多不管是節目或人士，提出很多的質疑都停留在影射階段，若真的有證據請拿出來，不管在政風、廉政署或檢調，該查就查，如果沒查到不法情事，應還高虹安清白。很多事情，民眾黨就事論事，憑證據說話，不應該用影射性說法做人格性毀滅。

楊寶楨也說，在法律上，民眾黨尊重高虹安後續進行的法律攻防，若有需要協助的，高也會跟黨提出，而黨就是尊重司法的進行，勿枉勿縱，也些望不要有任何政治力介入。

至於喬標案疑雲，楊寶楨表示，在還沒有具體證據出來前，大家帶風向也不應直接說人家喬標案，這對當事人非常不公平，昨天竹市府跟李忠庭提出相關的聲明跟新聞稿，已講很清楚沒喬事情這件事。

楊寶楨說，「那因為本來有提到，好像是跟新竹的跨年晚會有關係，但最後跨年晚會根本也就沒有辦，所以到底何來喬事情一說？」她指出，李忠庭跟錢康明在高虹安擔任立委時就已經在地方認識，本來可能只是在音樂跟藝術創作上就會有交流，搞不好只是聊聊天，不可能喬事情，如果有具體事證，就拿出來，該調查就調查。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
木村拓哉慘了！　汽車、麥當勞2大代言喊停…廣告拍了3年
快訊／午後雷雨來了！4縣市「大雨特報」
快訊／海陸中尉亡！爸爸潑汽油揚言自焚　軍方急阻止
爽住豪宅、開大G！ 詐團夫妻抓到了
熱炒店老闆娘暴斃！　滿臉血死在店內
匯錢了！基泰已將1億匯進北市府指定帳戶
爆熱戀歐弟前妻　周湯豪不認：現在單身
36歲女士官長撞死高中生　海軍哀悼：已派幹部親往醫院慰問

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

匯錢了！　北市府：基泰已將1億匯進市府指定帳戶

賴品妤民調大輸　郭正亮曝她私下「基層風評不好」

若李忠庭確定干政「很不適合」　賴香伶：希望高虹安面對各種指責

女士官長駕車爆衝撞死男高中生　海軍哀悼：已派幹部親往醫院慰問

拜登認中國攻台能力減弱　外交部仍喊「料敵從寬、做好準備」

分析民進黨外傳不分區名單　周玉蔻疑：派系醜態百露？

中國間諜混入英國國會　外交部：他未曾訪台

選新竹市立委起手式？「柯文哲胞妹」柯美蘭悄成立粉專　民眾黨回應了

金門議員提案「民代外島加給」…官員當場傻眼！縣府將討論可行性

新北17里長拍片力挺侯友宜！　細數政績讚：是他們心目中的英雄

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

苗栗銅鑼五福廟普渡結束　6500盤供品1分鐘全掃光

任賢齊上海開唱《對面的女孩看過來》　聽歌迷回「只有你真實」他慌了XD

匯錢了！　北市府：基泰已將1億匯進市府指定帳戶

賴品妤民調大輸　郭正亮曝她私下「基層風評不好」

若李忠庭確定干政「很不適合」　賴香伶：希望高虹安面對各種指責

女士官長駕車爆衝撞死男高中生　海軍哀悼：已派幹部親往醫院慰問

拜登認中國攻台能力減弱　外交部仍喊「料敵從寬、做好準備」

分析民進黨外傳不分區名單　周玉蔻疑：派系醜態百露？

中國間諜混入英國國會　外交部：他未曾訪台

選新竹市立委起手式？「柯文哲胞妹」柯美蘭悄成立粉專　民眾黨回應了

金門議員提案「民代外島加給」…官員當場傻眼！縣府將討論可行性

新北17里長拍片力挺侯友宜！　細數政績讚：是他們心目中的英雄

寬庭新品柔美粉色入秋　日比家族低調奢華陪靜冬

國道1號南向312.7公里台南安定段連環車禍　1大2小3車受損

遭海軍女士官長撞死！高雄17歲少年今相驗　爸現場痛哭失聲

26匹馬死9隻！后里馬場傳虐馬「體型瘦弱見骨」...他怒促究責

機場防「鳥擊」更有效率！大數據系統登場　桃機、空軍聯隊都適用

被查到懷疑人生！台中知名臭豆腐被檢舉破百次　市府說話了

「純天然美胸」超辣女郎　嚴禁男友射後不理

貓偷跑出門！阿公「1樓找到20樓」著急快哭　兩腿發抖驚見牠在這

金正恩「綠皮火車」超淫靡！歡樂組美女隨侍　享美酒佳人不無聊

快訊／午後雷雨來了！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

政治熱門新聞

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

1前提高虹安政治生涯結束　藍議員：連最挺她的都不敢碰

中選會：郭台銘連署門檻28萬9667人

新竹市民受不了高虹安？他曝這天啟動罷免

高虹安受訪！強調「豪車事件有證據」：會還大家清白

高虹安男友租百坪豪宅1間套房　律師：很奇怪！

對話曝光！基泰9／1得知「有點糟」卻未停工　議員爆：監測報告多項異常

錢康明自曝遭恐嚇　再爆高虹安男友喬事錄音檔　

快訊／扯！馮先勉稱「已匯1億給北市府」　竟是「匯款給基泰富邦帳戶」

北市府痛批基泰「說謊不打草稿」　要馮先勉停止卸責

返家取物限時20分鐘　大直受災戶批北市府：怕事！

北市府出包？用柯臉書直播「蔣侯世壯運」

獨／盼洗刷「民眾堂」　柯簽約舉報平台

單日最多！國軍偵獲20艘次共艦擾台

更多熱門

相關新聞

高虹安右手戴金尾戒　命理師：防小人口舌攻擊

高虹安右手戴金尾戒　命理師：防小人口舌攻擊

新竹市長高虹安爭議不斷，今（12）日又因為論文抄襲事件被台北地檢署傳喚出庭，而她一席輕裝搭乘計程車現身，開庭結束憔悴受訪。媒體也發現，高虹安的右手小指頭多了一個疑似金色的尾戒。命理師楊登嵙表示，尾戒材質「金」代表吸財，而戴尾戒可以防小人，若紛爭已經造成，那就可以改戴右手小拇指來緩和。

爭議連爆　高虹安深自檢討：處理人心更重要

爭議連爆　高虹安深自檢討：處理人心更重要

選立委起手式？柯美蘭悄成立粉專

選立委起手式？柯美蘭悄成立粉專

錢康明自曝遭恐嚇　再爆高虹安男友喬事錄音檔　

錢康明自曝遭恐嚇　再爆高虹安男友喬事錄音檔　

綠：高虹安是「民眾黨林姿妙」

綠：高虹安是「民眾黨林姿妙」

關鍵字：

賴香伶高虹安楊寶楨邱臣遠李忠庭民眾黨新竹錢康明干政

讀者迴響

熱門新聞

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

青青突認了「已提離婚」！

啦啦隊女神「車內親密」！

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

《2分之一強》班底突宣布暫離台灣

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

八點檔女星約會「蜜桃臀」130分鐘

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面