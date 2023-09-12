若李忠庭確定干政「很不適合」　賴香伶：希望高虹安面對各種指責

▲賴香伶、邱臣遠、楊寶楨出席民眾黨團12日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市長高虹安爭議不斷，除涉詐助理費案、論文涉抄襲案持續至今外，近期還被爆住豪宅、名車代步、男友李忠庭疑干政。對此，民眾黨立委賴香伶今（12日）表示，不管現在大家對高虹安一些行事作風，有無因2022選舉而來的各種政治上子虛烏有，還有待釐清跟還原，不過她也希望高勇敢面對各種對自身的指責。此外，賴香伶也提及，若上述對李忠庭的爆料，若資訊更明確，那「這很不適合」，這個在一般公務部門裡面，本來就是不應該有的作為。

2022年九合一大選競選期間，資策會對高虹安的辛辛那提大學論文疑涉違反《著作權法》提自訴，高為此今天上午到台北地院出庭。而日前高虹安被爆住豪宅、名車代步，前新竹市文化局長錢康明更爆高虹安的「好朋友」私下干政，包含曾約錢談新竹市跨年晚會。

民眾黨立法院黨團今天上午舉行「超思案誰得利？農業部不要再詭辯！」記者會，民眾黨團總召邱臣遠、賴香伶及民眾黨團副主任兼黨發言人楊寶楨出席。會中媒體詢問，高虹安被起訴後，民眾黨曾第一時間有聲援，而豪車事件則有民代發文，但男友爭議一出來，目前黨中央跟立委並沒聲援，且對於高虹安涉及的法律案件，黨中央是否會給予法律上的協助？

邱臣遠表示，錢康明的爆料有待事實釐清，在還沒釐清前，民眾黨團不做過多深度評論，以新竹市府回應為主，而高的相關司法案件，黨團尊重檢調司法程序，也希望不要有過多政治力介入。

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

賴香伶則說，「我想爆料資訊更明確的話，這很不適合」，這個在一般公務部門裡面，本來就是不應該有的作為，所以她希望錢康明若有正式資訊，請提供給政風單位；如果沒有，那麼錢涉及個人情緒上的發言，她也覺得很不妥適，畢竟錢也是新竹市府的一員，過程中若真的有不對，做為首長，錢也可以很主動盡速處理這件事，而非離職後透過爆料，衍生各說各話，這對官箴來說不好。

賴香伶認為，不管現在大家對高虹安一些行事作風，有沒有因前面選舉而來的各種政治上子虛烏有，包含查新竹棒球場案之後監察院要介入調查，這有待釐清跟還原，不過她也希望高勇敢面對各種對自身的指責，至於高在司法上若有需要黨的協助，她相信黨也會全力幫忙。

楊寶楨澄清，民眾黨沒有完全不講，她跟台北市議員林珍羽都有上節目，「其實我們並沒有說都沒有做回應 」。昨天民眾黨在等新竹市府具體回應，畢竟很多細節並非黨這邊可以去了解到的，所以先等竹市府給說法，才大致知道輪廓，才能回應。

楊寶楨強調，民眾黨認為很多事情要憑事實去講話，也尊重前竹市府人員提出的相關指控，但現在太多不管是節目或人士，提出很多的質疑都停留在影射階段，若真的有證據請拿出來，不管在政風、廉政署或檢調，該查就查，如果沒查到不法情事，應還高虹安清白。很多事情，民眾黨就事論事，憑證據說話，不應該用影射性說法做人格性毀滅。

楊寶楨也說，在法律上，民眾黨尊重高虹安後續進行的法律攻防，若有需要協助的，高也會跟黨提出，而黨就是尊重司法的進行，勿枉勿縱，也些望不要有任何政治力介入。

至於喬標案疑雲，楊寶楨表示，在還沒有具體證據出來前，大家帶風向也不應直接說人家喬標案，這對當事人非常不公平，昨天竹市府跟李忠庭提出相關的聲明跟新聞稿，已講很清楚沒喬事情這件事。

楊寶楨說，「那因為本來有提到，好像是跟新竹的跨年晚會有關係，但最後跨年晚會根本也就沒有辦，所以到底何來喬事情一說？」她指出，李忠庭跟錢康明在高虹安擔任立委時就已經在地方認識，本來可能只是在音樂跟藝術創作上就會有交流，搞不好只是聊聊天，不可能喬事情，如果有具體事證，就拿出來，該調查就調查。