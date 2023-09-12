濫賣「牛奶針」讓三名毒蟲暴斃在診所！醫師判刑定讞

▲醫師濫打牛奶針，害死3名毒蟲，遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台中市育德診所醫師林育德，在治療3名毒蟲戒斷症狀，濫用俗稱「牛奶針」的針劑，結果3名毒蟲在診所暴斃。一審將林男判刑6年，上訴二審後，改判有期徒刑4年。全案再上訴，最高法院12駁回上訴定讞。

根據網路資料，「牛奶針」成分為「異丙酚」（英語：Propofol），又名「丙泊酚」。可用於全身麻醉的誘導及維持、成人機械呼吸器或手術的鎮定劑。由於這種靜脈製劑外觀如牛奶一樣，常被俗稱為「失憶牛奶」或「牛奶針」，網路資料稱此類藥物常見的副作用包括心律不整、低血壓、注射部位灼熱感，以及呼吸中止等等；嚴重的副作用可能包括癲癇發作。不當使用可能會引起感染、成癮，長期使用則可能導致異丙酚輸注症候群。

判決指出，林男2015年起開始對病患使用牛奶針，當時林姓病患於當年6月間，因濫用海洛因成癮，並接受鴉片類物質成癮替代療法藥物美沙酮（methadone）治療，致有嚴重睡眠障礙及煩躁不安等症狀，上午8點半就前來求診。林男未仔細檢查病患是否合適使用「牛奶針」，就直接施打，並讓病患躺在診所後方病床上。但到了快中午左右，林男才發現病患已經呼吸、心跳停止，緊急送往大醫院急救，下午一點半就宣告不治。

當年9月間，又有一名濫用毒品成癮者的廖姓病患，在10點前來求診。他平日服用鎮靜安眠藥及糖尿病藥，造成睡眠障礙及煩躁不安之症狀，林男也未詳細解查病患是否合適使用「牛奶針」，再度直接施打。病患躺在診所病床上不到1小時，就呼吸心跳停止，送醫不治。

隔年4月間，林男將診所搬離原址，在大里區重新開業。濫用海洛因成癮的邱姓病患，因有睡眠障礙前來求診。林男看診後，就開出包含牛奶針在內的兩組藥物，直接施打。邱男打完第一組藥物後，在施打第二組藥物時，就「咕咚」一聲，頭朝地摔倒。緊急送往大醫院急救，最後也因中毒性休克死亡。檢方將3起案件合併偵查終結，對林男提起公訴。

一審將林男判刑6年，上訴二審後，高等法院台中分院二審改判有期徒刑5年6月，全案在經撤銷發回，更審期間林男與3名死者家屬達成和解，更審法院因此改判林男有期徒刑4年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。