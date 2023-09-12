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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

政府打房新利器《平均地權條例》開跑　名律師出書教你保權益

▲▼名律師李永然新書《平均地權條例新修正法律手冊》。（圖／記者吳銘峯攝）

▲名律師李永然新書《平均地權條例新修正法律手冊》。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

政府為了杜絕人為炒房，今年初已經通過《平均地權條例》修正案，並於7月間正式施行。此條例不僅打房，對於預售屋、新建成屋的讓與和轉售均有限制。知名律師李永然召集所內專業律師，編纂《平均地權條例新修正法律手冊》，希望能幫助更多需要的人。

根據「永然文化出版公司」指出，《平均地權條例》修正案於今年1月10日經立法院三讀通過，2月8日公布後已於7月1日正式實施。此次修正造成不動產界大動盪，預售屋市場甚至已產生預期心理，導致預售屋成交量大幅下降。本次修法有五大重點：一、限制換約轉售，違規者均可按戶棟處罰50萬至300萬元。二、重罰炒作行為，違者可按交易戶（棟、筆）數處罰100萬至5,000萬元，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。三、建立檢舉獎金制度，如經查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。四、管制私法人購屋，增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。五、解約申報登錄，違規者將按戶棟處罰3萬至15萬元。

政府此次為平抑房價，修正《平均地權條例》，其中最嚴厲的手段，則屬限制私法人買受供住宅使用住宅的房屋。同時為了防止「炒房」，對於「預售屋」或「新建成屋」的讓與或轉售也有諸多限制。有鑑於此，律師李永然特別企劃《平均地權條例新修正法律手冊》，希望幫助更多需要的人。

《平均地權條例新修正法律手冊》內容包括：平均地權條例如何約束投機炒作不動產市場的行為；預售屋、新建成屋換約轉售的禁止；私法人買受住宅採「申請制」的相關規範及配套措施；檢舉獎金制度的規範；對預售屋實價登錄的規定；代銷業者、仲介業者及相關人等要注意哪些事項；得例外讓與或轉售預售屋及新建成屋的情形……等。由永然聯合法律事務所桃園所主任律師許啟龍擔任主編、永然聯合法律事務所台北所主任律師陳宜鴻擔任副主編，率領永然聯合法律事務所台北所、桃園所及高雄所律師共同執筆，解析預售屋新成屋新制。手冊由永然法律基金會捐印。欲索取者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄台北市中正區羅斯福路二段9號7樓永然法律基金會收即可。索取1本回郵11元，索取2本回郵16元，索取3本以上請參考永然文化網站！

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