越南籍失聯移工拒絕攔檢　衝撞警車保險桿繼續逃...下場曝光

▲越南籍武姓移工今年8月間駕駛徐姓友人商借轎車，搭載2名越南籍工行經楊梅區青山六街未打方向燈轉彎，桃園保大警方察覺攔檢遭拒，武姓移工衝撞巡邏車後逃逸。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍武姓移工今年8月間，向徐姓友人商借轎車搭載2名同鄉，行經桃園市楊梅區青山六街時，因為轉彎未打方向燈，被巡邏的桃園市警局保安大隊員警察示意停車，武姓移工擔心自己逃逸身分被發現，拒絕員警盤查後猛踩油門企圖逃逸，員警追逐數公里後，武男衝撞巡邏車導致保險桿等處毀損不勘使用，員警仍將武男攔下車，查明身分後移送桃檢偵辦；桃檢偵結依妨害公務罪嫌，將武男向桃園地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，33歲的武姓越南籍移工於今年8月16日晚間，向徐姓友人商界轎車，開車搭載2名越南籍同鄉外出，行經桃園市楊梅區青山六街時未依規定打方向燈轉彎，正巧被進行巡邏勤務的桃園保大員警察覺，示意武男停車接受盤查。

不料，武男擔心自己失聯移工的身分被發現，拒絕員警盤查且猛踩油門往楊梅埔心方向逃逸，巡邏車自後追趕並開啟警鳴器追趕，3分鐘後武男行駛至楊梅區梅獅路上，巡邏車趕上擋住武男去向，武男駕車衝撞巡邏車，導致前險桿凹陷毀損不勘使用，員警仍將武男拉下車攔查，發現是失聯移工，立即將武男帶回隊部偵訊，依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，武男坦承犯行不諱，2名越南籍同鄉亦指證歷歷，保大員警則提供密錄器與行車紀錄影片截圖佐證，檢方認為犯行明確，偵結依妨害公務罪嫌，將武男向桃園地院聲請簡易判決處刑。