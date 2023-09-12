　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越南籍失聯移工拒絕攔檢　衝撞警車保險桿繼續逃...下場曝光

▲越南籍武姓移工今年8月間駕駛徐姓友人商借轎車，搭載2名越南籍工行經楊梅區青山六街未打方向燈轉彎，桃園保大警方察覺攔檢遭拒，武姓移工衝撞巡邏車後逃逸。（示意圖／視覺中國CFP）

▲越南籍武姓移工今年8月間駕駛徐姓友人商借轎車，搭載2名越南籍工行經楊梅區青山六街未打方向燈轉彎，桃園保大警方察覺攔檢遭拒，武姓移工衝撞巡邏車後逃逸。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍武姓移工今年8月間，向徐姓友人商借轎車搭載2名同鄉，行經桃園市楊梅區青山六街時，因為轉彎未打方向燈，被巡邏的桃園市警局保安大隊員警察示意停車，武姓移工擔心自己逃逸身分被發現，拒絕員警盤查後猛踩油門企圖逃逸，員警追逐數公里後，武男衝撞巡邏車導致保險桿等處毀損不勘使用，員警仍將武男攔下車，查明身分後移送桃檢偵辦；桃檢偵結依妨害公務罪嫌，將武男向桃園地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，33歲的武姓越南籍移工於今年8月16日晚間，向徐姓友人商界轎車，開車搭載2名越南籍同鄉外出，行經桃園市楊梅區青山六街時未依規定打方向燈轉彎，正巧被進行巡邏勤務的桃園保大員警察覺，示意武男停車接受盤查。

不料，武男擔心自己失聯移工的身分被發現，拒絕員警盤查且猛踩油門往楊梅埔心方向逃逸，巡邏車自後追趕並開啟警鳴器追趕，3分鐘後武男行駛至楊梅區梅獅路上，巡邏車趕上擋住武男去向，武男駕車衝撞巡邏車，導致前險桿凹陷毀損不勘使用，員警仍將武男拉下車攔查，發現是失聯移工，立即將武男帶回隊部偵訊，依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，武男坦承犯行不諱，2名越南籍同鄉亦指證歷歷，保大員警則提供密錄器與行車紀錄影片截圖佐證，檢方認為犯行明確，偵結依妨害公務罪嫌，將武男向桃園地院聲請簡易判決處刑。

 【更多新聞】

桃園衛生局聯手中央10月展開菸害稽查　今年已開罰215萬

印尼男送安毒給同鄉吸...被逮還張口狂咬警　這下超級慘！

阿北清晨闖紅燈「猛撞機車」烏龜翻躺路中　路邊4大1小車遭殃

 

 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
女士官長猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角曝
飛機廁所男女「活春宮」！　空服員開門看光
錢康明自曝「遭恐嚇」要他閉嘴！再爆高虹安男友「喬事」有錄音
快訊／5支PLG、2支T1球隊組新聯盟？　籃協回應了
獨／桃園人妻爸爸說話了！「連我想要打砲她都不敢」
iPhone 15價格硬！　果粉點出「1優勢」太強：物超所值
鄰居訂做鞋櫃「包住電梯按鍵」！　一票狂酸：空間管理大師

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海軍女士官長開車猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角畫面曝

加菲貓「阿曼」一中商圈走失　2正妹衝派出所嬌嗔：你壞壞

阿嬤養大他竟砍22刀殺害！還先拿錢買春　二審再判無期

通緝犯「胸口掛3平安符」酒駕...開到一半睡翻！鬼扯好友開的

越南籍失聯移工拒絕攔檢　衝撞警車保險桿繼續逃...下場曝光

太陽太刺眼！新北女騎士自撞路邊違停拖板車　頭破血流倒地

國道多捆銅線掉落！占據車道回堵9公里　肇事駕駛沒綁緊下場慘了

南漂單車騎士遭水泥車輾　急救12小時父母含淚拔管！心痛影片曝

快訊／才隔4天！高雄輕軌又出事　女騎士「闖越路口」擦撞受傷

嘉義豪雨水淹一層樓高　6萬隻肉雞全部淹死「屍體堆成山」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

苗栗銅鑼五福廟普渡結束　6500盤供品1分鐘全掃光

任賢齊上海開唱《對面的女孩看過來》　聽歌迷回「只有你真實」他慌了XD

海軍女士官長開車猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角畫面曝

加菲貓「阿曼」一中商圈走失　2正妹衝派出所嬌嗔：你壞壞

阿嬤養大他竟砍22刀殺害！還先拿錢買春　二審再判無期

通緝犯「胸口掛3平安符」酒駕...開到一半睡翻！鬼扯好友開的

越南籍失聯移工拒絕攔檢　衝撞警車保險桿繼續逃...下場曝光

太陽太刺眼！新北女騎士自撞路邊違停拖板車　頭破血流倒地

國道多捆銅線掉落！占據車道回堵9公里　肇事駕駛沒綁緊下場慘了

南漂單車騎士遭水泥車輾　急救12小時父母含淚拔管！心痛影片曝

快訊／才隔4天！高雄輕軌又出事　女騎士「闖越路口」擦撞受傷

嘉義豪雨水淹一層樓高　6萬隻肉雞全部淹死「屍體堆成山」

中埔警社區基層治安座談會　宣導反詐騙反賄選

岡山版農16首案進場　定錨價掛3字頭受矚目

選新竹市立委起手式？「柯文哲胞妹」柯美蘭悄成立粉專　民眾黨回應了

金門議員提案「民代外島加給」…官員當場傻眼！縣府將討論可行性

《2分之一強》班底突宣布暫離台灣！心碎停工原因曝光：非常不好意思

1億救災款爭議落幕！　基泰低頭了：正匯入市府指定帳戶

南消「消防大隊長熊寶寶」捐贈儀式　限量品只送不賣

全達全台首座「E-HERO移動充電機器人」亮相　解決固定充電樁問題

海軍女士官長開車猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角畫面曝

加菲貓「阿曼」一中商圈走失　2正妹衝派出所嬌嗔：你壞壞

腕龍？菲律賓現「4腳蛇」　腹部突起＋壯碩短腿超詭異

社會熱門新聞

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

即／新竹網通大廠火警　4F辦公室起火燃燒

基泰「二大門神」曝光！　來頭超大黑白通吃

新北工廠大火　火舌噴出窗濃煙沖天

快訊／台南傳槍響　男左腿疑中槍送醫

買好晚餐回家！父子遭海軍女士官猛撞　17歲兒送醫亡

新竹獨居翁失聯！警破門驚見「2犬啃屍」

醫師濫賣針劑害死三毒蟲　判刑定讞

獨／嘉義夫妻溺水雙亡　老客人悲憶和藹笑容

三寶停平交道被火車撞　影片曝光

基泰閃辭董座「不倫師生戀」黑歷史起底　法院認證判賠

誤把特戰老兵當通緝犯！警民互毆全身傷　檢全起訴

賣茶女業務被灌醉　港商裝傻「被驗出DNA」

更多熱門

相關新聞

情侶賣毒菸遇警「1人踩油門1人換檔」逃逸

情侶賣毒菸遇警「1人踩油門1人換檔」逃逸

桃園市莊姓男子與葉姓女子去年11月間在網路LINE上之聊天群組訊息「我有兩種東西、一個小姐、一個彩帶」等暗示販售毒品訊息，被警方網路巡察發現，雙方約定以每支香菸300元、外送費500元等價格欲販售10支毒菸，約定在超商前交易。員警喬裝買家到場，表明身分要逮捕時，莊男猛踩油門衝撞警車後逃逸，但支援警力在附近將兩人攔下後，起出三級毒品與手機等證物；桃檢調查後依毒品危害防制條例將2人起訴。

毒男拒檢撞警車逃5km　警「撞回去」攔截圍捕

毒男拒檢撞警車逃5km　警「撞回去」攔截圍捕

拒檢衝撞警車上國道　竊車男下場曝

拒檢衝撞警車上國道　竊車男下場曝

通緝男：1分鐘不讓路就衝撞警車　警破窗逮人

通緝男：1分鐘不讓路就衝撞警車　警破窗逮人

男報警稱想不開...竟將巡邏車撞進水溝！

男報警稱想不開...竟將巡邏車撞進水溝！

關鍵字：

越級失聯移工拒絕攔檢衝撞警車

讀者迴響

熱門新聞

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

青青突認了「已提離婚」！

啦啦隊女神「車內親密」！

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

八點檔女星約會「蜜桃臀」130分鐘

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

日男性侵百歲老嫗！緊急送醫仍慘死

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面