大貨車司機遭通緝...拒捕嗆聲：1分鐘不讓路就撞警車　警破窗逮人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局根據線報，今（31）日上午在桃園區玉山街攔查因案遭通緝中的張姓男子，張男駕駛大貨車拒絕警方最後通牒，揚言「1分鐘不讓路就衝撞警車」，說完果真猛催油門欲逃離現場，警方兵分兩路破窗將張男拉下車，噴灑辣椒水壓制到案，偵訊後依法解送歸案。

▲桃園警方今（31）日上午在桃園區玉山街查緝因案遭通緝的張姓男子，張男駕駛大貨車揚言「1分鐘不讓路就要衝撞警方」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，41歲的張姓男子涉嫌恐嚇取財案遭判刑拘役30日未到案執行，遭桃園地院發布通緝，桃園警分局今天接獲線報，循線在桃園區玉山街某處空地攔查張男，由於張男以駕駛大貨車為業，警方還找來其老父勸說，希望張男配合警方查緝到案。

▲桃園警方今天上午查緝遭通緝中張姓男子，張男拒絕配合還企圖衝撞警車，員警破窗後將其強拉下車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今天上午9時許，中壢派出所員警到場，員警以警車堵住大貨車去向，儘管在老父勸說下，張男依然拒絕配合警方攔查，堅持自己會向桃園地院報到，質問員警有無搜索票，員警再三勸導，但張男仍堅拒下車，並向員警嗆聲「1分鐘內不讓路就要衝撞警車」。

▲桃園警方今天查緝遭通緝中張姓男子，張男被員警破窗後強拉下車後帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張男說完立即猛催油門企圖逃離現場，員警考量大貨車若衝撞逃逸，恐將嚴重危害沿線民眾安全，兵分兩路靠近大貨車並破窗，噴灑辣水阻止張男行動，再趁其眼睛無法睜開之際，將其拖拉下車壓制，張男被員警以優勢警力壓制後帶回派出所，偵訊後依恐嚇取財案解送桃園地院歸案。