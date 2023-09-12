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桃園打造東南亞友善城市印象　首支觀光宣傳影片「泰」有趣

桃園打造東南亞友善城市印象 首支觀光宣傳影片泰有趣（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲桃園市政府觀光旅遊局邀請擔任泰國觀光大使「夢幻女神」朱碧石為桃園水晶晶大使。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

為了打造桃園成為東南亞遊客友善城市印象，桃園市政府觀光旅遊局特別邀請擔任泰國觀光大使「夢幻女神」朱碧石為桃園水晶晶大使，並為桃園拍攝旅遊推廣影片！對於能成為推廣桃園觀光的重要一角，朱碧石說：「除了榮幸、開心之外，透過這次拍攝也真的去了很多過去在桃園從未造訪的景點！」實地走訪後，朱碧石更感到驚艷在北部近郊竟有如此多自然的美景及景點，相當推薦假日時能親自走一趟桃園，體驗台北沒有的寂靜與放鬆感。

桃園水晶晶影音行銷 泰國觀光大使朱碧石嗨玩
桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長表示，影音行銷已成為時下流行且主要的行銷策略，透過符合東南亞旅客及新住民偏好之宣傳影片帶領民眾探訪桃園之美，以具記憶點、渲染力之影片吸引旅客，對外行銷推展桃園觀光品牌。朱碧石先前以洗腦的歌曲在 Youtube 創下千萬點閱率，接著又推出《買冬瓜》以滿滿諧音哏和泰式電音曲風爆紅到泰國，引發討論熱潮，因此泰國觀光局在2023年正式宣布朱碧石擔任「觀光大使」並搭配主題曲來推廣泰國的餐廳與景點，大受歡迎、迴響熱烈！

桃園打造東南亞友善城市印象 首支觀光宣傳影片泰有趣（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲桃園市政府觀光旅遊局希望透過朱碧石在泰國的高人氣吸引泰國年輕人來桃園。

為了延續這股熱潮，希望泰國旅客能感受到桃園豐富的旅遊魅力，桃園市政府觀光旅遊局特別邀請「朱碧石」合作，以「桃園水晶晶」為主題拍攝觀光宣傳影片，希望透過他在泰國的高人氣可以吸引泰國年輕人來桃園，透過朱碧石的視角一起旅行桃園，影片以詼諧無厘頭的方式展開序幕，為了尋找要來接機的哥哥，一路從桃園機場、穿過桃園大街小巷來到大溪老街，甚至去廟裡求神問卜，也品嚐了花生糖、豆干等在地美食，展現桃園人的熱情好客；過程中也感受到桃園多元文化的一面，一起與新住民（泰國、越南）、原住民等舞團載歌載舞，場面十分歡樂！朱碧石表示：「這次拍攝去了許多熱門景點，如大溪老街、大溪橋、普濟堂、福仁宮、華泰名品城等，也驚艷北部近郊竟然有如此多景點，相當推薦到桃園走走！」

桃園打造東南亞友善城市印象 首支觀光宣傳影片泰有趣（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

桃園打造東南亞友善城市印象 首支觀光宣傳影片泰有趣（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲朱碧石驚艷北部近郊竟然有如此多景點，相當推薦到桃園走走！

攜手業者前進泰推廣觀光
周局長表示，觀旅局相當重視泰國市場，8月底接待了20家泰國旅行社踩線，也將於今年底前往泰國曼谷辦理觀光推介會活動，希望透過影片的前導效益及朱碧石在泰國的高人氣，深化當地民眾對本市的印象，翻轉桃園只是機場所在地的印象！未來也將結合泰國旅客喜好如美拍景點、購物、夜市、DIY體驗規劃建議玩法，邀請泰國旅客前來桃園旅遊。影片今日已於樂遊桃園FB及桃園智慧旅遊雲YT上架。

朱碧石桃園水晶晶 https://youtu.be/EehMgOmJJ0k
桃園多元文化旅遊 https://youtu.be/8rKH5kzl-wk

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