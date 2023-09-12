▲「桃園水晶晶」影音行銷，泰國觀光大使朱碧石嗨玩

▲「桃園水晶晶」影音行銷，泰國觀光大使朱碧石(右)嗨玩。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為打造桃園成為東南亞遊客友善城市印象，桃園市政府觀光旅遊局邀請擔任泰國觀光大使「夢幻女神」朱碧石，以「桃園水晶晶」為主題拍攝觀光宣傳影片，希望透過他在泰國的高人氣及嗨玩桃園的視角，吸引泰國年輕人一起旅行桃園；影片於今日已於樂遊桃園FB及桃園智慧旅遊雲YT上架。

市府觀旅局長周柏吟12日表示：影音行銷已成為時下流行且主要的行銷策略，透過符合東南亞旅客及新住民偏好之宣傳影片，帶領民眾探訪桃園之美，對外行銷推展桃園觀光品牌。

這支影片以詼諧無厘頭的方式展開序幕，為了尋找要來接機的哥哥，一路從桃園機場、穿過桃園大街小巷來到大溪老街，甚至去廟裡求神問卜，也品嚐了花生糖、豆干等在地美食，展現桃園人的熱情好客。

過程中也感受到桃園多元文化的一面，一起與新住民(泰國、越南)、原住民等舞團載歌載舞，場面十分歡樂！朱碧石表示：「這次拍攝去了許多熱門景點，如大溪老街、大溪橋、普濟堂、福仁宮、華泰名品城等，也驚艷北部近郊竟然有如此多景點，相當推薦到桃園走走!」

朱碧石先前以洗腦的歌曲在 Youtube 創下千萬點閱率，接著又推出《買冬瓜》以滿滿諧音哏和泰式電音曲風爆紅到泰國，引發討論熱潮，因此泰國觀光局在2023年正式宣布朱碧石擔任「觀光大使」並搭配主題曲來推廣泰國的餐廳與景點，大受歡迎、迴響熱烈！

市府觀旅局相當重視泰國市場，8月底接待了20家泰國旅行社踩線，也將於今年底前往泰國曼谷辦理觀光推介會活動，希望透過影片的前導效益及朱碧石在泰國的高人氣，翻轉桃園只是機場所在地的印象，未來也將結合泰國旅客喜好如美拍景點、購物、夜市、DIY體驗規劃建議玩法，邀請泰國旅客前來桃園旅遊。