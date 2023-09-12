全文／賴清德釋「0到22歲」政策牛肉　20張簡報重點一次看

▲賴清德出席第二場「國家希望工程」國政願景發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（12日）親自召開第二場「國家希望工程」國政願景發表會，首度公布「0到22歲」3階段政策牛肉，其中包括5大對策、10大方案。賴清德表示，盼提供0到22歲世代優質、公平的教養資源，讓人人都有機會適性成長，成就更好的自己，國家就會更好，「我挺你，做自己」。

賴清德今天上午在民進黨中央黨部親自召開「國家希望工程」國政願景發表會，包括青平台董事長鄭麗君、台灣大學社會系教授林國明、長期倡議托育政策的彭婉如文教基金會執行長王兆慶、專注於青年議題的「地方創生青年培力工作站」主持人邱星崴、中央研究院博士後研究員林凱衡均與會。

賴清德會中提出超過15項政策主張，針對「0到6歲」階段，他拋出要擴大社會支持，建立平價、優質、普及的托育體系，擴大幼兒園公共化、準公共化及非營利幼兒園的政策，給年輕父母更多幫助，例如推動延長托育時間、實施彈性的育嬰假、增加0至2歲托育費用補助（以第一胎為例，使用公托者補助提升至7000元，使用準公共托嬰及保母服務者補助提升至1萬3000元），此外，政府也鼓勵企業設立幼兒園，除了協助政府落實0至6歲國家養，對員工的生活以及企業領導員工向心力也有幫助。

針對「6至18歲」階段，賴清德表示，要建立公平、均優、多元的教育體系，讓所有孩子都能有良好的發展機會，例如全面落實高中職免學費、推動高中職的均優化及社區化，在學習資源相對缺乏的區域，讓高中職結合大專校院的學術資源、培養全球化數位化公民、推動雙語教育、研擬身心適應假、擴大特教投資以及友善校園環境等。

賴清德表示，現在全球數位科技化時代，應積極培養全球化、數位化公民；另除了教育，積極支持年輕人心理健康也很重要，政府也將研擬身心適應假，尊重孩子自主調適身心情緒，並須提升特教品質，「未來國家要推動文明社會，不能遺落任何人」。

針對「18至22歲」階段，賴清德說明，除了每年定額補助私⽴⼤專校院學⽣3.5萬學雜費，私⽴⼤專⽣經濟弱勢減免額度最高可達5萬5千元，以縮減公私立學費差距，積極實現教育平權願景。他說，總統蔡英文上任後月薪及時薪分別調升了37.3% 與52.5%，未來他將完成持續推動「最低工資法」立法、精進「青年安心成家優惠貸款」等；居住問題部分，將擴大社會住宅、包租代管及租金補貼到100萬戶，並能夠因應現行台灣社會80幾萬戶的租屋需求數量。

最後，賴清德表示，養育孩子從出生、成長到出社會，是極其重大的責任，傳統社會家族與社區的人際關係緊密，所以有「養育一個孩子需舉全村之力」的說法，但是隨著社會的發展變遷，以往養育小孩的全村之力，就要由政府承接，減輕父母養兒育女的負擔。

賴清德表示，未來世代是推動台灣前進的重要力量，投資年輕人的未來，就是投資台灣的未來。提供0至22歲世代優質、公平的教養資源，讓人人都有機會適性成長、成就更好的自己，國家就會更好，「我挺你，做自己」。

▼賴清德「0到22歲」國政願景簡報內容。（圖／賴清德競辦提供，下圖同）