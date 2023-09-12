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正在忙有訊息來　一票先「不讀不回」她卻怒：慢慢遠離這種人

▲▼滑手機,情侶,分手,單身,兩性,男女示意圖。負面新聞眼睛請打馬謝謝（圖／網友茉莉提供）

▲在忙的時候，看到別人傳來訊息，會選擇當下點開嗎？（示意圖／網友茉莉提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在能傳訊的APP幾乎都有「已讀」功能，但就出現「已讀不回」、「不讀不回」等情形，不管遇到哪種，都難免令人不開心。就有網友好奇，若是在忙的時候，看到曖昧對象或剛在交友APP認識的人傳訊息，會選擇已讀不回還是不讀不回？立場對調的話呢？話題引發討論。

這位網友在PTT的WomenTalk板發起討論，「已讀不回 與 不讀不回？」文中給出情境，「如果是曖昧對象，或是剛剛在交友APP、歐兔板（Alltogether板，PTT的聯誼徵友板）認識的人，就是那種還不熟的」，有看到對方傳來訊息，可自己真的在忙，無法馬上回覆，會選擇已讀不回還是不讀不回？若立場對調，會希望對方對自己的訊息先已讀不回，還是乾脆不讀不回呢？

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貼文一出底下秒答，大多數都選擇「不讀不回」，「通常能回覆時再讀，不然有時候讀完想晚點回，結果忘了，又被其他訊息洗到後面」、「不讀不回，有空再點開回」、「不讀不回、已讀忙完真的會忘了回」、「已讀不回代表沒有想回；不讀不回可能是太忙，所以還沒看到。」

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲有人認為已讀跟不讀都很沒禮貌。（示意圖／記者周亭瑋攝）

也有人表示，「我寧願已讀不回，不讀不回是根本不想讀你的訊息」、「先已讀不回，讓對方知道我已看到訊息。但是不論是熟人、不熟的人、陌生人，都不可以對我期待已讀馬上回，這讓我很反感。」

還有網友直呼，「已讀不回給人的感覺，就是你懶得理對方；不讀不回給人的感覺，就是你不想理對方」、「取決於我有沒有興趣」、「不熟=不讀不回。有點熟=已讀不回。很熟=只回圖案」、「就回不要、不喜歡就好了，已讀跟不讀都很沒禮貌。」

不過，先前曾有女網友在Dcard發問「已讀、不讀不回，哪個比較沒禮貌？」與朋友用LINE聊天時，若遇到「不讀不回」她最受不了，坦言自己容易玻璃心，不管雙方認識多久，「遇到不讀不回的人……就會覺得很不爽，會選擇慢慢遠離這種人！」

留言處多數人也對「不讀不回」感到心寒，「不讀不回很沒有禮貌，啞巴至少還會回嗯嗯一下」、「不讀不回，而且還是對方主動私訊，結果又自己搞失蹤，有夠不爽」、「不讀不回最沒禮貌，明明都顯示在線上，而且還PO限動+貼文，然後都不讀不回訊息，真的超傻眼。」

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