他9月晚上「已不開冷氣」　一票有感：比以前涼得早

▲有網友覺得這幾天沒那麼熱。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

夏日太陽「太熱情」，不少人都受不了，一回家就開冷氣、電扇消暑，不過若與前幾年比較，就有網友直呼，現在才9月，晚上卻已經不用開冷氣了！貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「真的怪怪欸，以前沒那麼涼吧」、「你一說，隔天又變熱了」。

該網友在PTT的Gossiping板上，以「沒人發現才9月上旬，晚上不用開冷氣了嗎」為標題發文，提到之前夏天都很長，至少會熱到10月，且過去還曾有過12月也很熱的情況。然而，他卻注意到現在也才9月，天氣居然就已經沒那麼炎熱，甚至還有點涼涼的，晚上根本不用開冷氣。

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貼文曝光後，有網友也這麼覺得，「我連開電風扇都覺得冷」、「我啊，對外窗打開+電扇就可以了」、「我也覺得有點涼，但剛睡了一覺起來，有點流汗」、「感覺比以前涼得早耶」、「這幾天涼得有感」、「早晚有明顯降溫，但正中午還是悶熱」。

不過，有些網友則表示，「我現在正在開欸，30度還是有點熱」、「照開欸，因為我男友會熱到整個床都是汗」、「過幾天就熱了」、「變頻的還是開整天」、「繼續開啊，主要控制濕度」。另也有網友推測最近天氣稍涼一些的原因，「只是因為最近都在下雨的錯覺」、「沒下雨就會熱啦」、「下雨關係」。話題引發討論。

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