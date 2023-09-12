沒馬上看手機「整排訊息收回了」　網轟情勒！他1招反制：換他生氣

▲將訊息收回後，聊天室會顯示「已收回訊息」的字樣。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不論是打錯字還是將訊息傳錯聊天室，「收回訊息」的功能都相當方便，還能避免尷尬。不過，日前有網友發文表示，他只不過幾個小時沒看手機，同事就瘋狂收回訊息，讓他感到不解。貼文曝光後，引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的Boy-Girl板上，以「喜歡收回訊息的心態是什麼」為標題發文，提到他最近和一位同事常聊天，但他下班後不會隨時看手機，怎料他不過幾個小時沒看訊息，對方便接連收回好幾則訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO事後詢問同事是不是不高興，但對方卻否認；當他追問這些訊息寫了什麼內容時，也沒得到答案。對此，原PO坦言自己不喜歡這種行為，為什麼有些人會一直收回訊息？

▲「收回訊息」的話題引發網友討論。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就是情緒勒索罷了，很多女生喜歡這招」、「感覺就只是想引起別人注意而已」、「超討厭這種人」、「情緒勒索，後來乾脆當沒看到」、「會趁你不能讀的時候收回一大串的人，就是要情緒勒索你秒讀秒回，很恐怖」、「我也無法理解，當沒看到」、「1.情勒、2.說話不經大腦、3.我的訊息最重要，你要馬上看」。

但也有網友表示，「我自己是跟別人聊完了、發現傳的（訊息）很難回，我自己不覺得是情勒；我若被收回通常是無視、直接問」、「單純打錯字、按太快、送出想重打而已，這也沒什麼好說的」、「人家想收回干你啥事，誰叫你不讀」、「打錯字或是覺得時間過了就想收，啊沒看到就沒看到」。

還有網友分享，「之前遇到這種人，把他訊息截圖下來回傳，然後故意寫『備份一下，成年人敢做敢當』，對方就生氣了，好好笑」、「趁收回前剛好有看到時長按截圖，再貼回去給對方看+回答他收回的東西」。