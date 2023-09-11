iPhone內建「1笑臉顏文字」　他收到超錯愕：不知是罵人？

▲原PO看到對方傳「凸^-^凸」感到很錯愕。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

表情符號或顏文字，本來能給文字增添溫度，但有時會產生誤會。有網友貼出一張對話截圖，說他有在拍賣APP上賣東西，收到有人私訊詢問事情。在問答過後，對方表示「好的，謝謝您」，還附上一個笑臉顏文字「凸^-^凸」，令原PO頓時錯愕，「這個顏文字，不是在比中指的意思嗎？」意外引發話題。

這位網友在Dcard發文「真的有人用這種表情符號嗎……」文中貼出訊息截圖，雙方來回問答幾次後，對方就道謝「好的，謝謝您～」，後面還附上一個笑臉顏文字「^-^」，可是仔細一看，笑臉旁邊還多了兩個字，組起來是「凸^-^凸」。

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這令原PO很錯愕，反問「不好意思，請問我有哪裡惹到您嗎？因為這個顏文字，不是在比中指的意思嗎？這樣我有點錯愕。」對方則解釋，「不是喔！這個是我在iPhone上面用的表情符號，沒有特別的意思。」

▲原PO納悶到底對方知不知道「凸」的意思。（圖／翻攝自Dcard）

貼文掀起兩派論戰，「感覺他是真的沒別的意思，是不是以為這個符號是笑臉的意思」、「凸凸凸凸^_^凸凸凸凸。我說我沒有在罵你，你信嗎？」「是比中指，對方滿幼稚的」、「看他其他回覆，都很正常有禮貌」、「他說謝謝『您』而且還有波浪欸！感覺沒有別的意思」、「我不信台灣有人不知道這是比中指。」

其中，有人則指出，「iPhone上有『凸^-^凸』是真的」、「我在看這篇文章以前，不知道這是比中指的意思欸」、「一路看下來，我的感想是iPhone在破壞人與人之間的信任，把它歸在笑臉太好笑了」、「問了一些平常沒在用顏文字的朋友，覺得是中指跟覺得是比讚的大概一半一半，也有人覺得是花。」

原PO事後則補充，「發上來是因為，真的太想知道，這表情符號是不是真的有別的意思？」沒有要跟對方計較的意思，「看起來，是真的有人不知道凸是中指的意思，那應該就是無心的吧？畢竟我也覺得年紀太小的可能看不懂」、「其實我心中是錯愕、納悶，所以才想上來問問，因為我的確過30（歲）了，也認為小孩子可能不懂這個意思。」