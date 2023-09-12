鬼門關祭拜4大禁忌曝光　民俗專家揭潛規則：請地藏王菩薩做主

▲鬼門關當天祭拜其實有禁忌，目的是讓好兄弟們跟著菩薩回去陰間。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

農曆七月最後一週，即將迎來鬼門關。民俗專家柯柏成提醒，為了讓好兄弟好好回到陰間，祭拜上有一些「潛規則」，包括鬼門關當天替地藏王菩薩慶生，其實也是委婉地請好兄弟們「收假」的方式之一。

柯柏成表示，鬼月在農曆7月15日中元節達到最高峰後，路邊設供的狀況就會漸漸減少，到了月底29日或30日鬼門關時，這一天同時也是地藏王菩薩聖誕，將完全以素食設供祭拜，一來是供奉地藏王菩薩，另一方面是讓好兄弟們不要留戀陽世，所以這一天祭祀不像中元節雞鴨魚肉通通有。

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柯柏成指出，現今因環保因素，加上社區裡的祭拜已統一處理，建議盡量減少金紙焚燒，否則紙錢沒燒完的飄到路上，不小心踩了還會招致厄運，所以中元節辦過普渡的，通常到月底鬼門關前都會逐漸減少祭拜次數和數量，直到鬼門關當天，祭拜的潛規則就是請地藏王菩薩做主，讓好兄弟好好跟著菩薩回去陰間。

柯柏成提出4點鬼門關的祭拜禁忌：

一、不殺生

既然是菩薩聖誕吉祥日，這天的禁忌當然是殺生，加上擔心血腥味會招惹好兄弟流連不去，所以古代屠宰場這天都是休市的。

二、不拿掃把

傳統民間習俗這一天不拿掃把，等鬼門關過後才打掃，因為掃把是種驅鬼用的工具，避免遊蕩的鬼魂在這最後一天收假，還誤以為要被驅趕而產生怨恨。

三、過午不食

因佛教教義的齋日影響，配合地藏王菩薩聖誕，這一天在傳統上會過午不食，換句話說從午餐過後就不再進食（可以喝水或非時漿）一直到隔天早餐為止，意義上是讓好兄弟們上路前最後一餐不受打擾。

四、不能說再見

這一天要送走好兄弟，但又不能說「再見」或「明年見」，最安全的方式就是為掌管幽冥界的教主「地藏王菩薩」慶生，委婉地請好兄弟們收假，這是一種客套的民間習俗。

●民俗說法，僅供參考