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愛恨分明！　4星座「我得不到、你也別想」

▲情侶,摸頭,男女（圖／資料照片）

▲您也是愛恨分明的人嗎？（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

愛恨分明！塔羅牌老師艾菲爾分享，牡羊座、雙子座、天蠍座和獅子座自己得不到，別人也休想得到，對他們來說愛情是一場戰爭，只有最堅強的人才能稱王。

第四名獅子座：若你挑釁、燃起戰火

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你是一個自信而驕傲的人，不會輕易放棄自己的愛情，也不會容忍別人對你的挑釁。如果有人敢於搶走你的另一半，或對你的感情造成威脅，你會毫不猶豫發動戰爭，用盡一切手段來保護自己的利益。

你認為愛情是一種競爭，只有最強者才能獲得幸福。例如，如果你發現你的伴侶有外遇，你不會選擇沉默或者分手，而是會找出那個第三者，並且用言語或者行動來羞辱和打擊第三者，讓第三者知道你是不可戰勝的。

第三名天蠍座：如被遺棄、毀掉幸福

你是一個忠誠而執著的人，你會全心全意地投入自己的愛情，也會對自己的另一半付出無限的信任和關懷。如果有人敢於背叛你，或者拋棄你，你會感到深深的傷害和恨意，覺得自己被遺忘和抹殺，你會想要報復和毀滅那些傷害你的人。

你認為愛情是一種契約，只有永恆和忠貞才能維持幸福。例如，如果你發現你的伴侶要和你分手，你不會選擇接受或者放手，而是會試圖挽回或者阻止對方，甚至用威脅或者暴力來破壞對方的新生活，讓對方知道你是不可取代的。

第二名雙子座：爭奪資源、斤斤計較

你是一個聰明而靈活的人，會隨時調整自己的態度和行為，以適應不同的情況和人際關係。如果有人敢於爭奪你的資源，或者佔據你的位置，你會感到不滿和不公平，覺得自己被剝奪和壓迫，你會想要爭取和平衡那些屬於你的東西。

你認為愛情是一種交易，只有公平和互利才能保持幸福。例如，如果你發現你的伴侶有其他的追求者，或者對其他人有好感，你不會選擇信任或者寬容，而是會用計謀或者花言巧語來拉攏，或者分化另一半，讓對方知道你才是那個最合適的人選。

第一名牡羊座：個性極端、玉石俱焚

你是一個熱情而衝動的人，會毫無保留地表達自己的感情，也會對自己的另一半充滿熱忱和期待。如果有人敢於挑戰你的權威，或者打擊你的自尊，你會感到憤怒和挫敗，覺得自己被侮辱和挑釁，你會想要反抗和證明自己的能力。

你認為愛情是一種冒險，只有勇敢和犧牲才能獲得幸福。例如，如果你發現你的伴侶不尊重你，或者不支持你，你不會選擇忍耐或者溝通，而是會用激烈或者極端的方式，來表達自己的不滿，讓對方知道你是不可忽視的。

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