習近平屢提韓戰　美眾院中委會主席：台灣「明年選後」局勢凶險

▲蓋拉格指出，台海處於高度危險時刻，明年1月台灣總統大選投票後局勢將格外凶險。（圖／路透）



文／中央社記者尹俊傑紐約11日專電

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格今天說，中共總書記習近平近期屢提韓戰，似乎準備打仗；台海處於高度危險時刻，明年1月台灣總統大選投票後局勢將格外凶險。

談及美國總統拜登研判習近平不會為轉移中國經濟問題焦點而侵略台灣，蓋拉格（Mike Gallagher）說：「我不知道這是否為真，也無意批評行政部門，只覺得同樣可能的情境是習近平面對中國嚴重經濟、人口問題，可能更想冒險，更難以預測，做出非常蠢的事。」

蓋拉格與眾院中國問題特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）11日訪問紐約，與金融界高層兵棋推演、探討投資中國的風險，並參加美國智庫外交關係協會（CFR）活動，與新任會長傅洛曼（Mike Froman）討論美中戰略競爭議題。

蓋拉格以「高度危險」形容台海局勢，提到習近平面臨經濟挑戰，中國人口老化問題日益嚴重。外界對習近平是否想奪取台灣眾說紛紜，但他認為俄烏戰爭啟示在於「獨裁者說他想做某件事時，大家不能輕忽風險，至少要未雨綢繆，而他一直告訴我們必要時不惜動武」。

▲美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格。（圖／達志影像／美聯社）



他說：「它（中共）很想成為區域霸權，這必然代表分裂我們的聯盟與夥伴關係結構，總有一天也要奪取台灣。我認為這是習近平終其一生的野心。」

蓋拉格從政前曾任美軍陸戰隊反情報官，研判習近平準備打仗的另一依據是中國民眾現在崇拜韓戰，影史最賣座電影是「長津湖」，習近平也多次在演說中高談這場美國吃敗仗的戰爭，「事有蹊蹺，我們必須認真對待」。

蓋拉格認為台海最危險時刻將隨明年1月台灣總統大選落幕展開，如果民主進步黨勝選，局勢將格外凶險。其他變數包括美國海軍規模縮小，2027年預計縮減到280艘艦艇，這正好是外傳習近平指示軍方做好攻台準備的年度。

至於美中關係將走向何方，蓋拉格說，短期目標是以拒止性嚇阻（deterrence by denial）戰略防止戰爭，因為美中因台灣爆發衝突將導致災難性後果；中期目標是美國與盟友掌握人工智慧、量子運算等關鍵技術優勢；長遠目標是美國維持國際霸主地位，因為「有美國作為超級強權的世界比較和平、公正」。

他認為拜登政府8月提議限制美國投資中國特定產業的措施不夠積極，必須選擇性、具策略地「脫鉤」，不能「把錢投入會導致我們毀滅的事」。

克利什納穆希與蓋拉格分屬不同黨派，但在台灣等多數議題上與蓋拉格口徑一致。

他警告，美國一旦政府失能，可能促使北京對台動武。習近平雖屢次告誡軍方不要犯「和平病」，現階段對攻台能力存有強烈不安全感，但這點隨時間過去可能改變，「我們必須做好準備，確保台灣有能力嚇阻」。

克利什納穆希說，習近平面臨的根本問題是中國經濟走下坡，青年失業率「破表」，消費者信心處在歷史低點，「他應該停止經濟與軍事進逼，處理好家務事。如果他能照規則行事，其他國家可能會更樂於跟中國往來。在他這麼做之前，他們的日子將很不好過」。