80歲拜登「講話含糊」狂翻小抄！　白宮發言人直接中斷記者會

▲美國總統拜登。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

高齡80歲的美國總統拜登10日在越南舉行記者會時,不斷翻動幕僚放在桌上的紙條,甚至因為說話結巴、含糊不清,讓白宮新聞秘書直接中斷記者會,引發國際媒體議論。事實上,這也並非拜登第一次在公開場合發生說錯話的狀況。

BREAKING: During his press conference in Vietnam, Biden tells journalists he just follows orders from his staff. WATCH pic.twitter.com/umMQrTs9Iv

根據CNN報導,拜登10日與越南共產黨總書記阮富仲會晤後召開記者會,結果過程中頻頻翻動幕僚放在桌上的紙條,還一邊說「我必須遵循指示,我的幕僚,有人還沒發言嗎?」接著又開始文不對題地回應記者問題,說話含糊不清,結果記者會被發言人直接強行中斷。

Minders rule. White House Press Secretary Karine Jean-Pierre abruptly ended a news conference in #Vietnam by US President Joe #Biden on Sunday, cutting the president off mid-sentence as he rambled about “the third world” and his conversation with Chinese Premier Li Qiang. pic.twitter.com/1KujdndKaX