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震驚全美！「昏迷26年」植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）一家照護機構5年前爆出震驚全國的性侵醜聞，因一名昏迷長達26年的女性植物人懷孕生子，揭發一名男護士的恐怖惡行。警方近日首度公開醫護人員發現受害者產子後報案當下的密錄器影片，記錄當時現場的混亂情形。

綜合當地AZ Family等外媒，鳳凰城「哈辛達照護機構」（Hacienda Healthcare）一名女性患者因腦部問題導致運動及認知障礙，視力下降，無法活動肢體或與外界交流，自3歲就陷入昏迷，臥床長達26年後，2018年12月突然發出呻吟聲，一名員工為她換尿布時才驚覺她產下嬰兒，卻沒有任何人發現她懷孕。

事隔近5年，警方在《資訊自由法》（FOIA）要求下公布影片，可見一名女性員工哭著向員警說明發現嬰兒當下的情形，受害者及嬰兒畫面則經馬賽克處理。

影片中員警也試圖確認9個月前曾出入病房的人員及訪客名單，但這名患者僅限女性看護照顧，可聽見員警問道，「據說沒有任何男性進入她的房間？」一名員工回答沒有。

然而，有前員工受訪說明，看護指的是為病患洗澡、穿衣的員工，但負責給藥等醫療行為的護士就包括男性。

▲▼ 美國哈辛達照護機構（Hacienda HealthCare）驚爆性侵植物人醜聞，警方逮捕36歲男性護理師薩瑟蘭（Nathan Sutherland）。（圖／路透）

▲ 男性護理師薩瑟蘭被判處10年徒刑。（圖／路透）

警方事後強制院內所有男性員工接受DNA檢測，才揪出犯下性侵的男護士薩瑟蘭（Nathan Sutherland）。他被捕後將罪行歸咎於在孤兒院遭受性侵的經歷及母親的忽視，認罪後被判處10年徒刑，目前仍在服刑。

而受害者生下的嬰兒起初沒有呼吸，所幸平安長大，今年12月將滿5歲，目前由母親的親戚照顧，母親則住在鳳凰城的另一家護理機構。

這段畫面公布後，哈辛達照護機構7日聲明表示，5年前那天的影片至今仍令人心痛，且該名男護士的行為依然令人作嘔，但院方在事發後推動多項改革，儘管「無法改變可怕的那一天，但我們從那之後每天都努力工作，以確保我們照顧的任何人不會再受到傷害」。

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