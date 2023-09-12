平交道在閃　三寶衝進去「以為可以停」慘被普悠瑪撞毀！影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣一名蔡姓女駕駛10日晚間8點行經吉安鄉稻香村平交道時，剛好遇到有普悠瑪號列車要通過，不料她竟把車輛停在黃色警戒區，導致與普悠瑪號列車發生擦撞，警方趕到後詢問她，為什麼會把車輛停在警戒區，她供稱「我想說這裡應該可以停」，後續依《公共危險罪》將她移送法辦。

▲蔡女把車停在平交道，與火車發生擦撞事故。（圖／翻攝自YouTube）

事故發生在10日晚間8點36分，蔡女開車行經吉安鄉稻香村平交道，當時平交道已警鈴大作、閃光號誌不斷閃爍，兩側的欄杆也開始下降，沒想到她卻直接駛入欄杆內，停在平交道內的黃色警戒區中。曝光的影片可以看見，蔡女最終與台鐵第445次普悠瑪號列車發生擦撞，所幸只有造成車輛些許破損。

警消趕到後，發現蔡女與列車乘客均沒有受傷，只有轎車左側車頭凹陷、後照鏡脫落及擋風玻璃碎裂，而普悠瑪號列車則有車頭磨損。警方對蔡女酒測酒測值為零，偵訊時詢問對方為什麼會停在警戒區，蔡女供稱「我開到這裡，然後它那個（柵欄）就放下來，我想說這裡應該可以停，就擦撞了」。

▲轎車車頭及車門損毀，所幸駕駛未受傷。（圖／鐵路警察花蓮分局提供）

警方訊後依違反《公共危險罪》將蔡女移送法辦，同時依違反《道路交通管理處罰條例》第54條予以告發。台鐵局表示，汽車駕駛人駕車在鐵路平交道警鈴已響、或閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下時仍強行闖越，得處新台幣1萬5千元至9萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。