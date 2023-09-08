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快訊／高鐵列車煞車訊號異常卡半途　苗栗-左營部分班次延誤

▲高鐵列車煞車訊號異常卡半途，車上廣播曝光。（影／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵列車煞車訊號異常，影響不少列車半途停車或延誤，有民眾今(8日)搭乘成高鐵，列車行駛至苗栗站時突然卡住停半途將近半小時。高鐵公司則公告，805車次列車設備異常於苗栗站更換列車，已派員處理中，苗栗-左營部分列車延誤。

高鐵旅客謝小姐表示，她搭高鐵1505車次，預計上午8時42到台中，但大約上午8時30分左右，列車突然卡在苗栗站進站前，車子沒往前進，等了超過25分鐘，列車才緩緩進入苗栗站，高鐵廣播公告是因為805車次異常，因調度問題延誤。

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謝小姐指出，805車次快到苗栗站前，因不明原因煞車，停了一下才緩緩開進苗栗站，805車次乘客後來在苗栗下車，等1505車次進站後轉乘，後來上車的805乘客只能站著，或自己找自由座，連標準對號座車廂內也擠滿人。

▲▼高鐵805車次煞車異常，旅客換乘1505車次，車廂內站滿旅可。（圖／讀者提供）

▲高鐵805車次煞車異常，旅客換乘1505車次，車廂內站滿旅可。（圖／讀者提供）

台灣高鐵公司公告，因受805車次列車設備異常於苗栗站更換列車影響，導致部分列車延誤，高鐵公司已派員處理中，造成不便敬請見諒。

台灣高鐵表示，805車次今（8）日上午7時57分於停靠苗栗車站時，發現煞車訊號異常，經高鐵公司已安排旅客換乘1505車次繼續前往各站之行程，並成立應變中心，後續將進一步查修故障原因，確保運行安全。

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